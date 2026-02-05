PS Store, i migliori sconti con le Scelte della Critica

Il colosso del gaming Sony continua a proporre su PlayStation Store tante promozioni di rilievo. Qualche tempo fa è stata resa disponibile la promo denominata Le Offerte Per l’Anno Nuovo e questa ha garantito agli utenti l’accesso a numerosi videogiochi di successo con sconti eccezionali. In questi ultimi giorni, però, l’azienda ha deciso di proporre un’altra promozione di punta, denominata Le Scelte della Critica. Come suggerisce il nome, questa promozione include numerosi giochi acclamati dalla critica e non solo. Gli sconti sono anche questa volta folli e arrivano a superare il 75%. Vi proponiamo qui di seguito alcuni dei videogiochi in sconto con la nuova promozione.

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PlayStation Store, arrivano nuovi sconti con la promo Le Scelte dalla Critica