PS Store, i migliori sconti con le Scelte della Critica

Il colosso del gaming Sony continua a proporre su PlayStation Store tante promozioni di rilievo. Qualche tempo fa è stata resa disponibile la promo denominata Le Offerte Per l’Anno Nuovo e questa ha garantito agli utenti l’accesso a numerosi videogiochi di successo con sconti eccezionali. In questi ultimi giorni, però, l’azienda ha deciso di proporre un’altra promozione di punta, denominata Le Scelte della Critica. Come suggerisce il nome, questa promozione include numerosi giochi acclamati dalla critica e non solo. Gli sconti sono anche questa volta folli e arrivano a superare il 75%. Vi proponiamo qui di seguito alcuni dei videogiochi in sconto con la nuova promozione.
PlayStation Store, arrivano nuovi sconti con la promo Le Scelte dalla Critica
- NBA 2K26 per PS5®, proposto ad un prezzo scontato pari a 26,39 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto complessivo pari al 67%
- Forza Horizon 5 Standard Edition per PS5, proposto ad un prezzo scontato pari a 41,99 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 40%
- EA SPORTS FC™ 26 Standard Edition per PS4 e PS5, proposto ad un prezzo scontato pari a 31,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%
- Grand Theft Auto V (PlayStation®5), proposto ad un prezzo scontato pari a 19,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%
- DOOM: The Dark Ages Premium Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 36,29 euro contro gli iniziali 109,99 euro con uno sconto complessivo pari al 67%
- Assassin’s Creed Shadows – Premium Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 65,99 euro contro gli iniziali 119,99 euro con uno sconto complessivo pari al 45%
- Red Dead Redemption 2, proposto ad un prezzo scontato pari a 14,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- It Takes Two PS4™ e PS5™, proposto ad un prezzo scontato pari a 7,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%