Comet e lo Speciale Clima: offerte che non vorrai farti scappare

Febbraio è il mese perfetto per pensare al comfort della tua casa con Comet e il suo Speciale Clima. Tra un sorso di cioccolata calda e l’aria frizzante dell’inverno, puoi già immaginare il piacere di entrare in un ambiente perfettamente climatizzato. Con Comet, ogni stanza diventa un piccolo rifugio: soggiorno, camera da letto o cucina, tutti pronti ad accoglierti con la temperatura giusta. In più, grazie alle offerte dello Speciale Clima, puoi portare a casa prodotti dei migliori marchi senza stress e senza pensieri. Comet rende facile scegliere la soluzione giusta, dal piccolo appartamento al grande open space. Preparati a goderti il massimo del comfort, perché da Comet il caldo ed il freddo non saranno più un problema.

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I climatizzatori in promozione

Da Comet trovi una gamma completa di climatizzatori monosplit e dualsplit che coniugano potenza, tecnologia e convenienza. Il Samsung Clima Monosplit 12000 BTU è disponibile a l prezzo incredibile di appena 349 euro! Anche un’altra versione è per te in promo ed è a 699 euro, adatta a chi cerca più prestazioni. Il Daikin Clima Monosplit 12000 BTU è offerto invece a soli 899 euro e saprà darti esattamente la temperatura che desideri. Il Mitsubishi Clima Monosplit 12000 BTU è poi in promozione a 499 euro. Per stanze più compatte, Comet ha il Samsung Clima Monosplit 9000 BTU ad appena 299 euro. Tra i dualsplit? Ti attende il Samsung Clima Dualsplit 9000 + 12000 BTU proposto a 999 euro oppure, come top di gamma, il Mitsubishi Electric Clima Dualsplit 9000 BTU + 12000 BTU al costo incredibile solo per ora di 1399 euro. Ogni prodotto dello Speciale Clima targato Comet è pensato per regalarti un ambiente che sia perfetto! Approfitta di questi prezzi tanto allettanti e sbrigati!