Samsung a IFA 2025: l’IA entra in ogni angolo della casa

Non saranno solo smartphone o televisori a catturare l’attenzione dei visitatori di IFA 2025. Dal 5 al 9 settembre, a Berlino, Samsung occuperà nuovamente il City Cube per svelare le proprie tecnologie di ultima generazione. L’azienda utilizzerà la 101ª edizione della fiera per dimostrare come l’IA possa trasformare ogni ambiente domestico.

Samsung e la nuova visione di una casa connessa e intuitiva

La presentazione inizierà in realtà un giorno prima, il 4 settembre, con una conferenza stampa a invito. In quell’occasione, Samsung mostrerà in anteprima una selezione di prodotti e servizi. Ogni cosa studiata con lo scopo di integrare la potenza dell’AI con il design e la connettività. Partner e dirigenti del gruppo illustreranno come la piattaforma SmartThings renda possibile un sistema in cui elettrodomestici, laptop e device mobili collaborano in modo fluido. I partecipanti potranno poi esplorare un’area interattiva, pensata per immergere i visitatori in un’esperienza tecnologica a 360°.

Per Samsung, l’AI non è un concetto futuristico, ma una realtà concreta e quotidiana capace di migliorare la vita. L’azienda punterà a mostrare come smartphone, TV, computer e grandi elettrodomestici possano comunicare tra loro, imparare dalle abitudini degli utenti e adattarsi alle loro necessità. Tutto ciò contribuirà a ridurre gli sprechi. Poiché sarà in grado di ottimizzare consumi oltre che semplificare la gestione di ogni attività domestica.

Il cuore della strategia è SmartThings, la piattaforma proprietaria che integra in un unico sistema tutti i dispositivi compatibili. Grazie a essa, l’utente può controllare ogni aspetto della casa, dal clima alla sicurezza, con un tocco o un comando vocale. IFA 2025 diventa così non solo un palcoscenico per lanciare nuovi prodotti, ma anche un momento per raccontare una filosofia nuova. Quella che pensa che la tecnologia debba essere semplice, invisibile e al servizio delle persone. Insomma, con questa prospettiva, Samsung punta a rafforzare il proprio ruolo di pioniere nella creazione di un futuro domestico sempre più efficiente e connesso.