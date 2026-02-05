Da MediaWorld ti attendono le migliori promo Apple: eccole tutte qui

Sei pronto a far scintille con la tecnologia? Da MediaWorld il divertimento non ha limiti! Immagina di visitare lo store, o guardare il sito web, e trovare tutte le tue icone Apple preferite a prezzi da urlo. Non servono magie, qui la convenienza è realtà! Che tu sia un fan sfegatato di iPhone, un creativo/ lavoratore con gli iMac o un appassionato di musica che cerca le AirPods, MediaWorld ha quello che fa per te. E se ami il fitness e l’avventura, gli Apple Watch Ultra ti aspettano con stile e funzionalità imbattibili. Preparati a sbrigarti a cliccare e a portare a casa il meglio di Apple, senza esitazioni.

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Tutta la Apple in offerta

Da MediaWorld, le novità Apple sono pronte a sorprendere. Il nuovo iPhone Air 256GB è disponibile a 899 euro, compreso anche il modello Nero siderale, perfetto per chi vuole un tocco di eleganza. Gli amanti del desktop creativo non possono lasciarsi scappare l’iMac 24” con Chip M4, 8 CPU 8 GPU, 16GB, 256GB Argento a 1349 euro, un vero concentrato di potenza e stile. Le AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore sono a 169 euro, ideali per musica e chiamate cristalline. Se l’avventura è il tuo mondo, l’Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular con Cassa in titanio naturale (49 mm) costa solo 899 euro ed è disponibile in vari colori. Per il tuo iPad, la Magic Keyboard Folio per iPad A16 (11ª generazione) è proposta a 279 euro, mentre la Magic Mouse Multi‑Touch nera è a 99 euro. Infine, non dimenticare la Apple Pencil Pro, compagna perfetta per disegnare e prendere appunti, a 135 euro. Vieni da MediaWorld e lasciati conquistare dalle offerte Apple! Corri ad approfittarne, altrimenti sarà troppo tardi!