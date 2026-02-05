Apple: nuovi ritardi per i MacBook con M5 Pro e M5 Max?

Per chi segue il mondo Apple febbraio sembrava il momento perfetto per vedere arrivare i nuovi MacBook Pro di fascia alta con i chip M5 Pro e M5 Max. Le aspettative erano alte, ma le ultime indiscrezioni raccontano di un leggero slittamento rispetto ai piani iniziali. Nulla di drammatico, ma abbastanza da spostare l’attenzione da febbraio a marzo. A lanciare l’ipotesi è stato il leaker Fixed-focus digital, una fonte che in passato si è dimostrata piuttosto affidabile. Il dettaglio curioso è che non vengono fornite spiegazioni ufficiali sul perché di tale ritardo. Una delle chiavi di lettura più plausibili riguarda la catena di approvvigionamento. TSMC, partner storico di Apple per la produzione dei chip, starebbe affrontando alcune limitazioni produttive che avrebbero rallentato l’intero processo. A ciò si aggiunge l’adozione della nuova tecnologia di packaging SoIC, che rappresenta una novità importante per Apple e che, come spesso accade, potrebbe aver richiesto più tempo per essere messa a punto.

Apple: ritardo per i MacBook Pro con M5 Pro e Max

Il SoIC non è solo un dettaglio tecnico per addetti ai lavori. Secondo i rumor, dovrebbe permettere una produzione meno costosa dei chip M5 Pro e M5 Max. Anche se il risparmio non sarà tale da rivoluzionare i prezzi finali. Eppure, in un momento in cui l’offerta di DRAM è sotto pressione e ogni componente incide sul bilancio complessivo, anche un piccolo margine in più può diventare strategico. C’è poi la questione, tutt’altro che secondaria, delle temperature. Alcuni report parlano di un M5 “base” capace di toccare i 99°C sotto carichi prolungati. Un assetto più avanzato potrebbe aiutare Apple a gestire meglio la dissipazione termica nelle versioni Pro e Max, evitando compromessi sulle prestazioni e mantenendo quel silenzio operativo che è diventato un marchio di fabbrica dei Mac con Apple Silicon.

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Forse l’aspetto più intrigante, però, riguarda la struttura interna del chip. La possibilità di separare in modo più netto i blocchi CPU e GPU apre scenari interessanti. Ciò con configurazioni più flessibili e mirate a specifici carichi di lavoro, andando oltre l’approccio piuttosto rigido visto finora. Se così fosse, il piccolo ritardo potrebbe essere il prezzo da pagare per un’evoluzione più profonda. Non resta che attendere e scoprire quale sarà il calendario di rilascio stabilito da Apple.