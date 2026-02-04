Offerte Iliad 2026, piani con giga abbondanti e prezzi chiari

Iliad si afferma nell’Olimpo degli operatori telefonici più apprezzati In Italia. L’operatore francese, sin dal suo esordio nel nostro paese, ha subito apportato una politica chiara e mai vista prima tra gli operatori.

La strategia, rivelatasi successivamente vincente, conta innanzitutto sulla trasparenza. Iliad garantisce ai propri clienti tariffe con prezzi economici, che inoltre non cambiano nel tempo.

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Le promozioni telefoniche dell’operatore francese sono disponibili per tutti gli utenti, proprio perché accessibili. Ce ne sono diverse, con pacchetti differenti e soprattutto con costi che divergono, per andare incontro alle esigenze di tutti.

Inizia il 2026 con il botto con le offerte di Iliad

Per il 2026, anno appena cominciato, Iliad propone sempre delle tariffe da perdere la testa. La principale tariffa dell’operatore si chiama Giga 200, proprio perché prevede la presenza di 200 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa. Oltre al pacchetto dati, saranno disponibili per gli utenti minuti illimitati verso tutti i numeri in Italia e anche SMS illimitati. Un extra è rappresentato da 15 giga da utilizzare in Europa e anche chiamate da poter effettuare verso paesi dell’estero. Tutto questo, oltre ad altri servizi inclusi nell’offerta, è disponibile a soli 9,99 € al mese con il prezzo bloccato per sempre.

Invece, una tariffa da non sottovalutare se sia in cerca di qualcosa di più economico senza perdere la qualità dei pacchetti, è Giga 150 di Iliad. Con questa tariffa l’operatore vuole mettere a disposizione 150 giga di Internet, e i soliti minuti ed SMS illimitati. Anche in questo caso sono presenti dei giga extra da utilizzare in Europa, nello specifico 12 giga e anche chiamate verso l’estero. Il prezzo della promo giga 150 è di 7,99 € al mese bloccato per sempre.

Inoltre, per attivare la Sim nel momento in cui si sceglie una promozione di Iliad, sono richiesti soltanto 9,99 € una tantum. Scegliere un piano tariffario di Iliad non è mai stato così semplice e intuitivo.