Gemini su Maps guida anche chi cammina e va in bicicletta

Google estende la navigazione con Gemini anche ai percorsi a piedi e in bicicletta. L’integrazione dell’assistente IA era stata presentata mesi fa. Inizialmente era limitata esclusivamente alla navigazione in auto. Ora l’esperienza si amplia in modo significativo. La novità è già in fase di distribuzione mondiale. Riguarda dispositivi Android e iOS. È disponibile ovunque sia attivo Gemini, inclusa l’Italia. L’obiettivo resta ridurre l’interazione diretta con lo smartphone. Anche durante camminate urbane o spostamenti in bici.

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Google punta su un’assistenza più naturale e continua. Gemini sostituisce definitivamente il vecchio Google Assistant. L’icona dedicata compare durante la navigazione. Un semplice tocco consente di avviare il dialogo vocale. L’utente può chiedere informazioni contestuali sul luogo. È possibile conoscere punti di interesse nelle vicinanze. Si può verificare l’orario di arrivo stimato. Gemini permette anche di aggiungere eventi al calendario. L’accesso avviene solo con consenso esplicito. L’assistente interpreta il linguaggio naturale. Non servono più comandi rigidi o formule precise. Questo migliora l’esperienza e la sicurezza. Google descrive Gemini come un compagno di viaggio virtuale. Una presenza discreta ma sempre disponibile.

Gemini di Maps diventa un assistente più umano per la mobilità quotidiana

L’integrazione di Gemini nasce per semplificare l’uso di Maps. Durante la guida aveva già mostrato vantaggi evidenti. Ora gli stessi benefici arrivano anche fuori dall’auto. L’assistente risponde a domande complesse e contestuali. Può suggerire luoghi utili lungo il percorso. Aiuta a orientarsi in quartieri sconosciuti. Supporta chi si muove in città senza distrazioni. Questo approccio riduce la necessità di guardare lo schermo. La sicurezza resta un tema centrale per Google. Anche per pedoni e ciclisti.

L’estensione rafforza il ruolo di Maps come piattaforma intelligente. Non è più solo uno strumento di navigazione. Diventa un’interfaccia conversazionale per la mobilità. Google conferma che il rollout è già iniziato. Non sono richieste attivazioni manuali complesse. È sufficiente avere l’app aggiornata. Gli utenti possono scaricare Maps dagli store ufficiali. Chi vuole provare le novità in anticipo può aderire al programma beta. In alternativa restano disponibili le versioni di test manuali. L’azienda continua a investire sull’intelligenza artificiale integrata. Gemini diventa il cuore dell’esperienza Maps.