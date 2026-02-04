Apple: l’ultimo trimestre batte tutti i record grazie ad iPhone

A quanto pare per Apple negli ultimi tempi i conti sono andati assolutamente bene, l’azienda infatti ha dichiarato i risultati finanziari appartenenti al primo trimestre dell’anno fiscale 2026 che si è concluso il 27 dicembre 2025, l’azienda lo ha definito come il miglior trimestre di sempre sotto vari aspetti, il primo e il fatturato che ha raggiunto la bellezza di 143,8 miliardi di dollari segnando una crescita addirittura del 16% su base annua, al secondo posto abbiamo poi l’utile diluito per azione che è arrivato a 2,84 $ segnando 1 + 19%, tutti questi traguardi hanno sorpreso chiunque, sia l’azienda che gli analisti dal momento che la crescita prevista si fermava tra il 10% e il 12%.

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iPhone ha trainato tutto

Il principale motore trainante di questa performance incredibile è stato come al solito iPhone, lo smartphone da solo ha ottenuto dei ricavi record pari a 85,3 miliardi di dollari, segnando un incremento dei guadagni del 23% rispetto all’anno scorso, l’azienda nello specifico ha ottenuto il miglior trimestre di sempre praticamente in tutte le aree geografiche, almeno per quanto riguarda iPhone, i livelli di soddisfazione registrati hanno raggiunto il 99% nella gamma di iPhone 17, l’azienda però non ha voluto specificare una suddivisione su modello della gamma.

Gli altri prodotti offerti invece da Apple hanno segnato dei numeri decisamente eterogenei e non avvolgenti come quelli di iPhone, nello specifico iPad ha mostrato una crescita del 6% arrivando a toccare quota 8,6 miliardi di dollari, mentre Mac di contro assegnato un calo del 7% scendendo a 8,4 miliardi, il rimanente pool di dispositivi, nello specifico parliamo di indossabili, home e accessori, hanno raggiunto quota 11,5 miliardi di dollari di fatturato segnando un abbassamento del 2%, il tutto si giustifica anche a causa di una scarsità di prodotti disponibili.

Tutti questi dati insieme, visti da un punto di vista finanziario sottolineano che la redditività dell’azienda resta assolutamente elevata, nello specifico il margine lordo complessivo attaccato quota 48,2% con i servizi che addirittura sono arrivati al 76,5%, tutto ciò in parole povere ci dimostra come Apple abbia generato addirittura 54 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo con la restituzione di 32 miliardi ai propri azionisti.