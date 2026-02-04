MacBook Pro con i nuovi chip M5 Pro e M5 Max posticipati?

Fino a poco fa, sembrava che i nuovi MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max fossero praticamente pronti. Eppure, negli ultimi giorni, le cose si sono complicate. Si parlava di un piccolo rinvio, e ora arriva un’indicazione che rafforza tale idea. Mark Gurman, uno dei giornalisti più affidabili quando si parla di indiscrezioni Apple, ha condiviso nella sua newsletter Power On che i nuovi portatili dovrebbero uscire all’incirca con il rilascio di macOS 26.3. Se si considera il calendario delle beta, il ragionamento fila. La seconda versione di macOS 26.3 è appena arrivata agli sviluppatori. Di solito, ne seguono altre due o tre per settimana, prima che Apple decida di aprire il download al pubblico. Tutto torna, insomma, e conferma che le ipotesi del rinvio non erano un errore.

MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max rimandati: ecco i dettagli

Stando alle voci che circolavano nelle scorse settimane, i nuovi portatili sarebbero dovuti uscire già a gennaio. A tal proposito, in molti si chiedono se Apple abbia cambiato strategia all’ultimo minuto o se i leaker siano stati un po’ ottimisti. Tra le ipotesi più plausibili c’è un leggero intoppo da parte di TSMC, la fonderia taiwanese che da sempre produce i chip Apple, inclusi gli M5 Pro e M5 Max. Si tratterebbe di un semplice rallentamento che ha fatto slittare il lancio di qualche settimana.

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Per il resto, le novità sui portatili in sé non saranno rivoluzionarie. Il design dovrebbe rimanere quello dei MacBook Pro 14 e 16 attuali, così come gran parte della scheda tecnica. La vera sorpresa arriverà un po’ più avanti, con il MacBook Pro OLED Touch, che introdurrà uno schermo OLED e un rinnovamento più consistente del design. Per adesso, dunque, non resta che attendere e scoprire quali sono i piani di Apple e quando arriveranno i suoi prossimi portatili.