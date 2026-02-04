Apple Studio Display: in arrivo un nuovo modello rinnovato?

Le voci su un possibile aggiornamento dello Studio Display di Apple continuano a rincorrersi. A tal proposito, a dare peso a tale scenario ci pensa Mark Gurman di Bloomberg. Quello che ha notato è che i tempi di consegna dell’attuale monitor di fascia alta stanno slittando. Per chi segue tali rumor, è un segnale abbastanza chiaro: le scorte stanno finendo. E non riguarda solo il modello top. Anche lo Studio Display base, sia online sia nei negozi, le quantità sono limitate e nuove consegne arriveranno solo tra fine febbraio e inizio marzo. Tutto ciò combacia con le voci già circolate da qualche tempo, che indicano un refresh previsto per la prima metà del 2026. Non sembra quindi un caso isolato, ma un movimento calcolato per preparare il terreno al nuovo modello.

Nuovo Apple Studio Display in arrivo? Ecco i recenti indizi

A rafforzare la sensazione di “novità imminente” ci sono anche dei dettagli più concreti. Lo scorso mese, negli archivi dei documenti di regolamentazione, è comparso un display Apple non ancora rilasciato. Quindi, oltre ai ritardi nelle scorte, ci sono segnali ufficiali che parlano di novità in arrivo. Le indiscrezioni dicono che il refresh porterà tre grandi cambiamenti: un chip A19 integrato, il supporto a ProMotion con refresh rate fino a 120 Hz e la compatibilità HDR. Tutto ciò renderebbe lo Studio Display molto più competitivo e versatile, capace di stare al passo con i monitor professionali più avanzati.

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E mentre si parla di display, Apple non si ferma. I nuovi MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max sarebbero pronti per il lancio. Anche se pare ci sia un piccolo slittamento rispetto alla tabella di marcia iniziale. In ogni caso, il quadro è chiaro: Cupertino sta preparando un primo semestre del 2026 ricco di aggiornamenti. Una notizia particolarmente interessante per gli appassionati dei prodotti Apple professionali.