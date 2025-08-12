MacBook Pro con display OLED: il debutto è sempre più lontano

La volontà di Apple di aggiornare il suo MacBook Pro dotandolo di un display OLED è nota da parecchio tempo. Le voci a riguardo circolano da mesi e gran parte di esse si è ritenuta concorde nell’affermare che il 2026 sarebbe stato l’anno nel quale avremmo avuto modo di assistere all’arrivo di questa novità. Ma le ultime informazioni fornite da Mark Gurman smentiscono quanto emerso in precedenza suggerendo che Apple potrebbe aver posticipato la data di lancio del suo MacBook di punta.

Molto probabilmente sarà necessario attendere ancora parecchi mesi prima di poter assistere all’arrivo del primo MacBook dotato di un pannello OLED. La fonte ritiene, infatti, che tra i piani di Apple vi sia quello di rimandarne la presentazione al 2027.

MacBook Pro con display OLED: il debutto potrebbe avvenire nel 2027

L’introduzione del pannello OLED su MacBook Pro è attesissima per via dei numerosi benefici garantiti in termini di qualità e produttività. Grazie ai nuovi display, infatti, Apple sarebbe in grado di migliorare l’efficienza energetica dei suoi laptop permettendo agli utenti di ottenere una maggiore autonomia; e garantire una qualità visiva senza eguali.

Le notizie emerse finora hanno ritenuto probabile l’introduzione del nuovo pannello sui MacBook Pro previsti per il 2026, i quali dovrebbero accogliere un chip M5, ma quanto affermato da Gurman sposta il lancio al 2027, periodo nel quale Apple sarà già pronta a presentare una variante con chip M6. La fonte non stronca del tutto la possibilità di conoscere i dispositivi in questione entro il 2026 e afferma che il colosso potrebbe comunque optare per un lancio negli ultimi mesi del 2026 ma le probabilità non sembrerebbero alte.

Molto probabilmente il MacBook destinato ad accogliere per primo dei pannelli OLED subirà anche delle modifiche al design, che riguarderanno la sottigliezza complessiva del dispositivo e la riduzione delle dimensioni del notch, ma non solo.