Apple prepara un cambio di passo su hardware, AI e smart home

Apple ha chiuso il trimestre migliore di sempre e, come sempre accade in queste occasioni, la call con gli investitori si è trasformata in uno spettacolo di numeri e promesse. Ma questa volta Tim Cook non si è limitato a lodare i risultati: ha alzato il tiro, parlando di “innovazioni mai viste prima” e lasciando intendere che il 2026 potrebbe essere un anno in cui Apple non si limita a migliorare l’esistente, ma prova a cambiare di nuovo le regole del gioco. Non è un modo di dire: Cook di solito mantiene toni cauti, misurati, quasi diplomatici, e invece qui ha scelto parole più audaci, che lasciano intendere ambizioni concrete e non solo marketing.

Tim Cook più audace del solito

Tra quello che già filtra dai rumor, il pezzo forte potrebbe essere il primo iPhone pieghevole, previsto in autunno insieme ai modelli iPhone 18 Pro e Pro Max. Non a caso si parla solo dei Pro: Apple sembra pronta a cambiare strategia, lanciando prima i dispositivi di fascia alta e solo più avanti i modelli base, come l’iPhone 18 più economico, atteso all’inizio del 2027. È un segnale chiaro: l’azienda vuole catturare subito l’attenzione dei fan più affezionati e di chi cerca tecnologia all’avanguardia, lasciando la fascia media in un secondo momento, con una strategia più calibrata per il mercato.

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Un altro fronte in cui Apple vuole muoversi con decisione è quello dell’intelligenza artificiale, con una nuova Siri che sfrutterà i modelli Gemini grazie a un accordo miliardario appena firmato con Google. Per anni Apple è stata vista come indietro rispetto alla concorrenza in questo campo, ma ora sembra pronta a recuperare terreno. La nuova Siri non sarà solo più intelligente, ma anche più integrata, capace di dialogare con gli utenti in modi più naturali e di gestire funzioni complesse direttamente dai melafonini, senza dover ricorrere ad app esterne o strumenti aggiuntivi.

Dietro le promesse di un’Apple pronta a reinventarsi

Infine, la smart home. È un settore in cui Apple ha provato a farsi strada, ma senza riuscire a imporsi fino in fondo. Secondo i rumor, l’azienda potrebbe introdurre un hub domestico motorizzato, videocamere di sicurezza integrate e persino un campanello con Face ID. Se confermati, questi prodotti non sarebbero solo gadget, ma strumenti pensati per far dialogare hardware, software e privacy in modo coerente, mettendo davvero sotto pressione aziende come Google e Ring.

Il quadro che emerge è chiaro: Apple non vuole accontentarsi dei numeri record appena raggiunti, ma punta a ridefinire l’esperienza dei propri utenti su più fronti. Tra pieghevoli, AI e smart home, il 2026 potrebbe essere l’anno in cui Cupertino dimostra che, dietro i consueti proclami di ottimismo, c’è una strategia concreta per restare al centro dell’innovazione globale.