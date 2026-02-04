Il paradosso di un’Apple forte ma prudente sull’AI

L’assenza di una visione chiara sull’AI pesa

Cosa dicono i risultati Apple sul suo momento tecnologico

Cupertino incassa, la Silicon Valley accelera

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Apple ha appena messo a bilancio uno dei trimestri più solidi degli ultimi anni e lo ha fatto nel modo che le riesce meglio: puntando su unche funziona, convince e si vende quasi da solo. Glisono stati il vero motore della crescita e, a guardarli bene, non c’è nulla di particolarmente rivoluzionario. Un design rinfrescato quanto basta, un’autonomia finalmente all’altezza delle aspettative, prestazioni elevate e quel dettaglio cromatico studiato per diventare immediatamente riconoscibile. È lapiù classica, quella che preferisce limare, rifinire e rendere maturo un prodotto piuttosto che inseguire mode o promesse difficili da mantenere.La presentazione di settembre aveva già dato un segnale chiaro. Niente annunci roboanti sull’intelligenza artificiale, nessuna funzione lanciata in fretta solo per poter dire “ci siamo anche noi”. Come ha notatosu Bloomberg, l’approccio è stato l’esatto contrario rispetto all’anno precedente, quando glierano stati raccontati come pronti per l’AI senza chefosse davvero disponibile al debutto. Questa volta Cupertino ha abbassato il volume degli slogan e alzato quello dei fatti. Il risultato è arrivato puntuale, sotto forma di vendite. A fare il resto è stato il tempismo. Molti utenti erano fermi da anni, soprattutto dal 2020, quando il passaggio al 5G aveva spinto a un ricambio di massa. Quella domanda rimasta in sospeso si è trasformata in acquisti concreti, esi è trovata nel posto giusto al momento giusto. I numeri parlano chiaro: 85 miliardi di dollari di ricavi solo daglie la crescita complessiva più rapida dal 2021. La richiesta è stata talmente alta che, mesi dopo il lancio, la produzione fatica ancora a stare al passo. Non è un problema comune, ma è uno di quelli che fanno sorridere i contabili. Anche il fronte dei servizi continua a correre. L’macina risultati e porta per la prima volta i ricavi trimestrali dei servizi oltre i 30 miliardi di dollari. L’ecosistema resta compatto, affidabile, rassicurante. Hardware, software e servizi funzionano come un unico organismo, ed è una formula checonosce a memoria.Ed è proprio qui che nasce il dubbio. Questo successo rischia di diventare una coperta comoda sotto cui nascondere il vero tema irrisolto: il ritardo sull’. Finché i conti crescono, la tentazione di rimandare le decisioni più difficili è forte. Ma l’intelligenza artificiale non è una moda passeggera e non è nemmeno un servizio accessorio. Sta cambiando il modo in cui interagiamo con la tecnologia, e prima o poi metterà in discussione anche il modello centrato sulle app così come lo conosciamo. Su questo fronteappare meno sicura. Tim Cook non ha ancora offerto una visione chiara e riconoscibile sull’AI, e alcune scelte del passato oggi pesano di più. L’esperienza di John Giannandrea, arrivato nel 2018 per guidare l’intelligenza artificiale e uscito di scena a fine 2025, viene letta come un’occasione non sfruttata. La gestione è ora nelle mani di, che ha scelto una soluzione pragmatica: appoggiarsi ae ai modelli Gemini. È una pezza efficace nel breve periodo, ma difficile da immaginare come base per il futuro.Intanto il resto della Silicon Valley corre. Meta spinge forte su prodotti nativi per l’investe in hardware e attira talenti, anche da. Il rischio non è perdere la capacità di costruire ottimi dispositivi, perché quellal’ha sempre avuta. Il rischio è perdere il controllo dell’esperienza. Se l’diventa il nuovo centro dell’interazione eresta un passo indietro, anche un trimestre da record potrebbe rivelarsi solo una parentesi brillante in un mercato che sta cambiando molto più in fretta di quanto dicano i bilanci.