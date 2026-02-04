Il paradosso di un’Apple forte ma prudente sull’AI
Apple cresce grazie a iPhone 17 e servizi, ma il successo maschera un ritardo strategico sull’AI generativa.
174 Apple ha appena messo a bilancio uno dei trimestri più solidi degli ultimi anni e lo ha fatto nel modo che le riesce meglio: puntando su un iPhone che funziona, convince e si vende quasi da solo. Gli iPhone 17 sono stati il vero motore della crescita e, a guardarli bene, non c’è nulla di particolarmente rivoluzionario. Un design rinfrescato quanto basta, un’autonomia finalmente all’altezza delle aspettative, prestazioni elevate e quel dettaglio cromatico studiato per diventare immediatamente riconoscibile. È la Apple più classica, quella che preferisce limare, rifinire e rendere maturo un prodotto piuttosto che inseguire mode o promesse difficili da mantenere.