IKEA Grejsimojs: arriva il nuovo speaker portatile per i bambini

Entrare da Ikea oggi significa osservare dispositivi diversi tra loro che vanno oltre l’arredamento puro e semplice. A tal proposito, infatti, sembra che negli ultimi anni l’azienda svedese si sta divertendo a sperimentare anche con l’elettronica di consumo. Il dispositivo, Grejsimojs nasce da tale filosofia. Si tratta di uno speaker Bluetooth pensato per i bambini. A prima vista sembra più un giocattolo che un dispositivo audio. Grejsimojs ha la forma di un piccolo topo viola, compatto, con grandi orecchie laterali e un design riconoscibile. Le dimensioni ridotte lo rendono facile da spostare e da maneggiare, mentre il corpo in plastica ABS comunica subito l’idea di un oggetto progettato per resistere. I piedini in silicone lo tengono fermo anche quando viene appoggiato su superfici irregolari. Il suono esce frontalmente, direttamente dal muso, una scelta coerente con il design e funzionale all’utilizzo. Sul retro, invece, c’è uno degli elementi più riusciti: un laccetto intrecciato che richiama la coda del topo e permette di trasportare lo speaker o appenderlo dove serve. Anche i pulsanti seguono la stessa logica pratica, essendo realizzati in silicone per resistere meglio a pressioni poco delicate.

Nuovo speaker presentato da IKEA: ecco i dettagli

Riguardo le prestazioni, Grejsimojs presenta un singolo driver full range da 1,6 pollici e i 2 watt di potenza raccontano che non si tratta di uno speaker pensato per alzare il volume a livelli importanti. La risposta in frequenza e il volume massimo, che si ferma sotto i 74 decibel, sembrano studiati per un ascolto tranquillo e sicuro, probabilmente con un occhio di riguardo alla tutela dell’udito dei più piccoli.

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La connessione Bluetooth copre circa dieci metri e consente anche la riproduzione sincronizzata con altri speaker compatibili Ikea. Mancano invece funzioni più evolute come la modalità stereo o integrazioni dirette con servizi di streaming.

Interessante la promessa sull’autonomia: fino a 24 ore di riproduzione con volume medio. La ricarica avviene tramite USB-C, senza cavo o alimentatore inclusi. Durante tale fase lo speaker non è utilizzabile. La certificazione IP44 aggiunge un ulteriore livello di tranquillità, proteggendo da polvere e schizzi d’acqua. Attualmente Grejsimojs è disponibile nel Regno Unito, in Germania e in Svezia al prezzo di 14,99 euro. Per l’Italia non ci sono ancora annunci ufficiali da parte di Ikea, ma è facile immaginare che lo speaker possa presto trovare spazio anche nei negozi italiani.