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IKEA Grejsimojs: arriva il nuovo speaker portatile per i bambini

È stato presentato da IKEA un nuovo dispositivo pensato appositamente per gli utenti più piccoli: si tratta del nuovo speaker Grejsimojs.

scritto da Margareth Galletta 0 commenti 1 Minuti lettura
IKEA Grejsimojs

Entrare da Ikea oggi significa osservare dispositivi diversi tra loro che vanno oltre l’arredamento puro e semplice. A tal proposito, infatti, sembra che negli ultimi anni l’azienda svedese si sta divertendo a sperimentare anche con l’elettronica di consumo. Il dispositivo, Grejsimojs nasce da tale filosofia. Si tratta di uno speaker Bluetooth pensato per i bambini. A prima vista sembra più un giocattolo che un dispositivo audio. Grejsimojs ha la forma di un piccolo topo viola, compatto, con grandi orecchie laterali e un design riconoscibile. Le dimensioni ridotte lo rendono facile da spostare e da maneggiare, mentre il corpo in plastica ABS comunica subito l’idea di un oggetto progettato per resistere. I piedini in silicone lo tengono fermo anche quando viene appoggiato su superfici irregolari. Il suono esce frontalmente, direttamente dal muso, una scelta coerente con il design e funzionale all’utilizzo. Sul retro, invece, c’è uno degli elementi più riusciti: un laccetto intrecciato che richiama la coda del topo e permette di trasportare lo speaker o appenderlo dove serve. Anche i pulsanti seguono la stessa logica pratica, essendo realizzati in silicone per resistere meglio a pressioni poco delicate.

Nuovo speaker presentato da IKEA: ecco i dettagli

Riguardo le prestazioni, Grejsimojs presenta un singolo driver full range da 1,6 pollici e i 2 watt di potenza raccontano che non si tratta di uno speaker pensato per alzare il volume a livelli importanti. La risposta in frequenza e il volume massimo, che si ferma sotto i 74 decibel, sembrano studiati per un ascolto tranquillo e sicuro, probabilmente con un occhio di riguardo alla tutela dell’udito dei più piccoli.

La connessione Bluetooth copre circa dieci metri e consente anche la riproduzione sincronizzata con altri speaker compatibili Ikea. Mancano invece funzioni più evolute come la modalità stereo o integrazioni dirette con servizi di streaming.

Interessante la promessa sull’autonomia: fino a 24 ore di riproduzione con volume medio. La ricarica avviene tramite USB-C, senza cavo o alimentatore inclusi. Durante tale fase lo speaker non è utilizzabile. La certificazione IP44 aggiunge un ulteriore livello di tranquillità, proteggendo da polvere e schizzi d’acqua. Attualmente Grejsimojs è disponibile nel Regno Unito, in Germania e in Svezia al prezzo di 14,99 euro. Per l’Italia non ci sono ancora annunci ufficiali da parte di Ikea, ma è facile immaginare che lo speaker possa presto trovare spazio anche nei negozi italiani.

Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.

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