Amazon spacca il prezzo di Realme 14T: ecco quanto costa oggi

Amazon propone in questi giorni al pubblico una promozione assolutamente interessante, che coinvolge Realme 14T, uno smartphone che abbraccia perfettamente la fascia intermedia della telefonia mobile, proponendosi come valida alternativa ai modelli più blasonati e diffusi sul mercato. Disponibile da poco meno di un anno, è un dispositivo che raggiunge un peso di 196 grammi, con dimensioni di 163,15 x 75,65 x 7,97 mm.

Il display è da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED che raggiunge una risoluzione massima di 1080 x 2400 pixel, con 386 ppi e anche 120 hz di refresh rate, il tutto a rendere chiaramente l’esperienza più vicina possibile alla fascia superiore, anche in termini di colori (16 milioni). Il processore è il MediaTek Dimensity 6300, octa-core che si appoggia su una frequenza di clock di 2,4GHz, sempre con alle sue spalle la GPU Mali-G57 MC2, nonché comunque 12GB di RAM e rendere l’esperienza chiaramente più performante possibile.

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Per quanto riguarda il comparto fotografico, il device risulta essere perfettamente allineato con gli standard a cui siamo solitamente abituati, nella parte posteriore si possono trovare due sensori: un principale da 50 megapixel, e anche un ultragrandangolare da 2 megapixel, con risoluzione di scatto massima di 4080 x 3072 pixel. Anteriormente, invece, è presente un sensore da 16 megapixel con apertura F2.4.

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Amazon, il prezzo di Realme 14T è letteralmente crollato

Un risparmio così difficilmente ce lo saremmo aspettati, il Realme 14T è disponibile all’acquisto con una spesa ridotta di 100 euro sul listino iniziale di 299 euro, in questo modo il consumatore si ritrova a spendere all’incirca 199 euro per il suo acquisto a questo link. Il dispositivo è disponibile nella colorazione Verde, Nero e Viola al prezzo indicato, considerando comunque la versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, senza le Realme Buds incluse (solo smartphone).