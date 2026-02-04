Instagram valuta l’uscita autonoma dalla lista Amici più stretti

Instagram starebbe lavorando a una funzione capace di incidere in modo concreto sulle dinamiche più delicate della vita social. La piattaforma, come confermato da Meta a TechCrunch, sta sviluppando un’opzione che consentirà agli utenti di rimuovere se stessi dalla lista Amici più stretti creata da un altro profilo. I test sono al momento interni e non è previsto, almeno per ora, un rilascio pubblico.

La funzione Amici più stretti, introdotta nel 2018, permette di condividere Storie, Reel e post con una cerchia ristretta di persone, separandoli dal resto dei follower. Finora, però, l’inclusione in queste liste è sempre dipesa esclusivamente da chi le crea, senza possibilità di rifiuto o uscita autonoma.

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Un limite che potrebbe finalmente cambiare

Nel sistema attuale, chi viene aggiunto a una lista Close Friends non può intervenire direttamente. Le uniche alternative sono silenziare i contenuti o smettere di seguire il profilo, soluzioni spesso percepite come eccessive o poco eleganti. Si tratta quindi di una decisione unidirezionale, che non sempre viene accolta con piacere.

Con la nuova opzione in sviluppo, questo meccanismo verrebbe riequilibrato. Gli utenti avrebbero la possibilità di scegliere se restare o meno tra gli Amici più intimi di qualcuno, intervenendo sulla propria esperienza senza dover compiere gesti drastici o potenzialmente imbarazzanti. Un cambiamento piccolo sulla carta, ma rilevante dal punto di vista delle relazioni digitali.

Avvisi chiari e confronto con altre piattaforme

A individuare per primo la funzione è stato Alessandro Paluzzi, noto per scoprire strumenti non ancora annunciati. Secondo quanto emerso, Instagram mostrerà un avviso esplicito prima dell’uscita dalla lista, chiarendo che i contenuti riservati non saranno più visibili senza un nuovo inserimento da parte dell’altra persona. Una scelta pensata per evitare azioni involontarie.

Nel panorama dei social, una soluzione simile non è del tutto inedita. Snapchat permette già di rimuoversi autonomamente dalle storie private altrui, offrendo un controllo più diretto sulla propria visibilità.