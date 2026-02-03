Monitor MSI Modern MD342CQPW: Amazon ve lo regala con questa offerta del 27%

Incredibile lo sconto che oggi Amazon vi propone per poter acquistare un nuovo monitor. Non un monitor qualunque ma un device innovativo progettato e realizzato dal marchio MSI per poter portare a termine qualunque progetto. Non a caso, l’MSI Modern MD342CQPW è un monitor 34″ UWQHD curvo che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche innovative e che oggi costa pochissimo.

Il modern MD342CQPW offre, infatti, un pannello curvo 1500R da 34 pollici con risoluzione UWQHD (3440 x 1440). Caratteristiche che va dunque a migliorare l’esperienza visiva e rivelando dettagli più nitidi. Oltre a ciò, il costruttore ha deciso di implementare la funzione PIP/PBP che ottimizza il flusso di lavoro.

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Monitor MSI Modern MD342CQPW oggi in offerta

Come anticipato in apertura, l”MSI Modern MD342CQPW è un monitor 34″ UWQHD curvo che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche innovative e che oggi costa pochissimo. Tanti i punti di forza che rendono questa soluzione una delle migliori attualmente disponibili a questo prezzo.

E’ bene infatti sapere che questo monitor è dotato di soluzione MSI EyesErgo che include la tecnologia Less Blue Light e Anti-Flicker certificata TÜV Rheinland Eye Comfort, oltre al software Eye-Q Check. Tutti elementi che si occupano di prevenire l’affaticamento durante l’uso prolungato. Problematica che purtroppo al giorno d’oggi è molto comune a causa dell’utilizzo prolungato di device come smartphone e PC.

Oltre alla semplicità questo monitor si contraddistingue per versatilità. Il monitor include infatti supporti VESA da 75 mm per montaggio a parete o su braccio, con supporto regolabile in 3 modi e clip per la gestione dei cavi. Per un’esperienza d’uso completa non manca la presenza di altoparlanti integrati da 3W. Siete pronti per dare il via a progetti unici con un nuovo monitor?

Oggi acquistare il monitor MSI Modern MD342CQPW costa solamente 328,28 euro grazie allo sconto del 27% sul prezzo di listino di 449 euro.