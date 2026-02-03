Il ruolo dei magneti nel futuro della fusione nucleare

Il modo in cui viene prodotta l’energia potrebbe cambiare radicalmente grazie ai reattori a fusione. Questi ultimi potrebbero risolvere diversi problemi che oggi sono al centro delle principali tematiche scientifiche, ovvero il clima, la sostenibilità e anche la sicurezza dal punto di vista energetico.

La fusione nucleare permette di ottenere energia pulita e soprattutto basse emissioni, visto che non viene prodotta anidride carbonica. Un altro aspetto positivo e che non genera rifiuti radioattivi pericolosi ed è anche molto più sicura.

Attualmente il problema della fusione nucleare e uno solo, ovvero non si riesce a capire come si può controllare un plasma instabile a temperature elevatissime, addirittura superiori a quelle del sole.

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I passi avanti dei reattori a fusione, grazie al magnetismo

Durante la fusione nucleare, nei reattori il combustibile che si utilizza è il plasma, che raggiunge temperature estremamente elevate. La soluzione a tutto ciò potrebbe essere il magnetismo, poiché dei campi magnetici altrettanto potenti potrebbero tenere il plasma sospeso, ed evitare quindi che si disperda energia.

Tuttavia, anche in questo caso vi è una problematica, perché il plasma è imprevedibile e si potrebbe far crollare l’equilibrio magnetico che si va a creare, creando conseguenze negative sui reattori.

Gli ultimi studi effettuati dalla ricerca, hanno però fatto dei passi avanti importanti dal punto di vista di questo progetto. In particolare tra questi a uno dei più importanti centri di ricerca su queste tecnologie, ovvero DIII-D National Fusion Facility. Si è infatti lavorato a nuove tecnologie da questo punto di vista, come delle configurazioni magnetiche più avanzate.

Con quest’ultima potrebbe essere possibile andare a ridurre l’instabilità del plasma, oltre a rendere i reattori sicuramente più sicuri e aumentare la durata della fusione. In questa maniera si potrebbe risolvere una questione davvero importante. Con queste innovazioni si potrebbe davvero aprire la strada a reattori capaci di funzionare in modo continuo, producendo energia pulita e illimitata.