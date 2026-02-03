PFAS, la minaccia che pesa molto sull’Europa

L’inquinamento da PFAS rappresenta una delle sfide ambientali più costose per l’Europa contemporanea. Un recente rapporto europeo stima conseguenze economiche enormi senza interventi immediati. I PFAS sono definiti sostanze chimiche eterne per la loro persistenza nell’ambiente. Una volta rilasciati, restano attivi per decenni nelle acque e nei suoli. La loro diffusione riguarda numerosi settori produttivi e beni di uso quotidiano.

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L’esposizione prolungata è associata a patologie gravi e costi sanitari crescenti. A questi si aggiungono spese elevate per bonifiche e controlli ambientali. Se i livelli attuali restassero invariati fino al 2050, il costo complessivo toccherebbe 440 miliardi di euro. Una cifra che rischia di diventare insostenibile per gli Stati membri. Ridurre le emissioni alla fonte entro il 2040 permetterebbe risparmi stimati in 110 miliardi. Al contrario, limitarsi a trattare le acque contaminate sarebbe economicamente disastroso. In quel caso, la spesa supererebbe i mille miliardi di euro. I dati evidenziano una scelta obbligata per i decisori politici. Prevenire conviene molto più che intervenire a danno avvenuto. Per questo Bruxelles guarda con crescente attenzione alla regolamentazione dei PFAS.

PFAS: tra salute pubblica e ambiente. Bisogna fare qualcosa

Le sostanze PFAS non colpiscono solo l’economia, ma anche gli equilibri naturali. La loro presenza compromette processi fondamentali come l’impollinazione e la qualità delle risorse idriche. Le comunità che vivono vicino ai siti contaminati subiscono le conseguenze più gravi. In queste aree aumentano i rischi sanitari e le preoccupazioni sociali. Secondo la Commissione europea, servono alternative industriali sicure e disponibili rapidamente.

Vietare l’uso dei PFAS nei prodotti di consumo è considerato un passaggio chiave. La commissaria Jessika Roswall ha definito il tema una priorità assoluta. I cittadini chiedono trasparenza e protezione, mentre le imprese chiedono regole chiare. Il recente obbligo di controlli sui PFAS nell’acqua potabile segna una svolta normativa. Tuttavia, gli esperti avvertono che non basta. Ogni anno di ritardo aumenta l’impatto ambientale e riduce le possibilità di intervento efficace. La sfida riguarda anche la credibilità europea in materia ambientale. Agire ora significa prevenire crisi future e tutelare le generazioni successive. L’Europa si trova davanti a una scelta strategica non più rinviabile.