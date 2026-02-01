Prezzo bomba per il Samsung Galaxy Watch8: -26% con lo sconto Amazon

Avere al polso un dispositivo come lo smartwatch significa avere a portata di mano un device in grado di registrare diversi parametri della salute, ma non solo, in ogni momento. Indossando questo Galaxy Watch8 almeno 4 ore ogni notte consente di monitorare la salute cardiaca e molto altro. Non a caso, si tratta del primo smartwatch al mondo che misura il livello di antiossidanti con un sensore per il pollice. Possibile anche controllare l’indice AGE durante la notte.

Un device davvero completo che consente anche di ottenere informazioni indispensabili dalle proprie app preferite con il riquadro multi-informazioni, notifiche semplificate e facile accesso alle app più usate. Accesso semplicissimo anche per informazioni come chiamate e timer in tempo reale con la Now Bar.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Samsung Galaxy Watch8 in offerta su Amazon

Oggi Amazon ha deciso di andare incontro alle esigenze degli utenti proponendo il Galaxy Watch8 a un prezzo molto più conveniente rispetto ad altri giorni. Non a caso, infatti, propone uno sconto del 26% sul prezzo di listino.

A contraddistinguere questo smartwatch a marchio Samsung, l’iconico design resistente agli urti accompagnato da un tocco distintivo e un’estetica raffinata. Questo smartwatch Samsung è inoltre il più sottile e compatto mai realizzato per poter offrire all’utente una sensazione ultra leggera sul polso. Come anticipato in apertura, il Galaxy Watch8 analizza sonno e segnali cardiaci per stimare il livello di energia.

Consente, inoltre, all’utente che lo indossa di avere sempre a portata di mano una soluzione per creare una routine salutare con la Guida al riposo basata su tre giorni di dati sul sonno. Perché lasciarsi sfuggire un device così innovativo? Oggi con lo sconto Amazon il Samsung Galaxy Watch8 costa solamente 279 euro grazie al -27% sul prezzo di listino.