Il produttore tech Lenovo presenterà a breve il suo nuovo tablet da gaming dalle dimensioni compatte. Ci stiamo riferendo al prossimo Lenovo Legion Y700 (2026). In queste ultime ore l’azienda ha rivelato le colorazioni ufficiali di questo dispositivo tramite alcuen immagini teaser ufficiali. Queste sono rispettivamente Black e White. Sul retro, mon mancherà nemmeno la presenza di un piccolo led RGB, chiaro segno che ci troviamo di fronte ad un tablet oensato per il gaming.

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Lenovo Legion Y700 (2026), eccolo nelle colorazioni ufficiali

Lenovo Legion Y700 (2026) sarà il nuovo tablet di punta del produttore tech Lenovo e sarà annunciato a breve. Come già accennato in apertura, questo device sarà un tablet pensato per il gaming ma dalle dimensioni compatte. Il noto leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato alcune sue peculiarità. Secondo il leaker, il nuovo tablet dell’azienda sarà estremamente potente. Dovrebbe essere infatti il primo ad essere alimentato dal processore potente di Qualcomm, il soc Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Il display avrà poi una diagonale estremamente compatta per questa tipologia di prodotto. Si parla infatti della presenza di una diagonale pari a 8.8 pollici. La risoluzione sara molto elevata, pari a ben 3K. Il pannello sarà un IPS LCD e ci sarà anche una elevata frequenza di aggiornamento pari a beb 165Hz. L’azienda ha poi rivelato le sue colorazioni , ovvero Black e White.

Ci troviamo di fronte ad un gaming tablet, quindi non ci saranno rinunce dal punto di vista prestazionale e dal punto di vista della multimedialità. Anche dal punto di vista dell’autonomia ci saranno delle novità. Il nuovo tablet dell’azienda potrà infatti contare sulla presenza di una batteria enorme pari a ben 9000 mah. Questa capienza potrà garantire dei risultati davvero eccezionali e che permetteranno agli utenti di trascorrere lunghe sessioni di gaming senza pensieri.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli prima del debutto ufficiale.