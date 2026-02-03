1Mobile si rinnova, ecco le nuove proposte low cost

L’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha da poco rinnovato il suo catalogo di offerte di rete mobile. L’operatore, in particolare, ha tolto dal catalogo le offerte rese disponibili durante il periodo natalizio. Al loro posto, sono state dunque ripristinate alcune offerte proposte in precedenza. Si tratta sempre di offerte dall’elevato rapporto tra qualità e prezzo.
1Mobile aggiorna il suo catalogo di offerte, ecco le novità
Sono state da poco aggiornate le offerte di rete movile dell’operatore telefonico virtuale 1Mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore ha rimosso dal catalogo alcune offerte , in particolare quelle che erano state rese disponibili durante le festività natalizie, come le offerte appartenenti alla gamma Xmas Edition.
Ora sono tornate a disposizione degli utenti alcune offerte che erano state proposte in passato. Tra queste, sono comprese le seguenti:
- 1Mobile Flash 120: questa offerta include ogni mese un bundle comprendente fino a 120 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 40 sms verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese.
- 1Mobile Speed 5G 200: questa offerta include ogni mese un bundle comprendente fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari alle nuove reti di quinta generazione. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per il rinnovo è pari a 7,99 euro al mese.
- 1Mobile Flash 5G 260 Limited Edition, questa offerta include ogni mese un bundle comprendente fino a 260 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari alle nuove reti di quinta generazione. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per il rinnovo è pari a 4,99 euro per il primo mese, il secondo mese gratis e poi 8,99 euro al mese.