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WELOCK, offerte smart per la sicurezza di casa

scritto da Manuela Poidomani 0 commenti 1 Minuti lettura
WELOCK

Le smart lock WELOCK sono oggi disponibili con promozioni dedicate sullo store ufficiale dell’azienda. L’offerta riguarda diversi modelli pensati per esigenze differenti. La Touch41 è proposta a un prezzo ridotto di 126 euro. Il modello ToucA 51 scende invece a 119 euro. Entrambe le serrature rientrano in una fascia accessibile. I prodotti sono coperti da tre anni di garanzia estesa. La spedizione è rapida e completamente gratuita. È previsto anche il rimborso entro trenta giorni. Il pagamento può avvenire in tre rate senza interessi. Il supporto clienti è garantito senza limiti di tempo.

A completare questo mondo c’è il Wifibox 3. Il gateway consente il controllo remoto delle serrature. Il prezzo del dispositivo è fissato a 99 euro. Il bridge permette la gestione di più accessi contemporaneamente. È compatibile con Alexa e Home Assistant. L’installazione richiede pochi minuti. Non servono forature o modifiche permanenti. Le serrature funzionano con cilindri europei standard. La Touch41 punta su un design essenziale. L’accesso avviene tramite impronta digitale. La ToucA 51 aggiunge un tastierino numerico. Questa soluzione è utile per bambini e anziani.

WELOCK: serrature intelligenti per ogni esigenza domestica

La sicurezza domestica passa sempre più da soluzioni smart. WELOCK propone un ecosistema flessibile e modulare. Le sue serrature si adattano a diverse abitudini. L’uso quotidiano è semplice e intuitivo. L’impronta digitale velocizza l’accesso. Il codice numerico offre un’alternativa affidabile. Le funzioni smart migliorano il controllo degli ingressi. Con il gateway Wi-Fi si gestisce tutto da remoto. È possibile monitorare accessi e aperture. L’integrazione con assistenti vocali amplia le possibilità. La compatibilità con Home Assistant favorisce l’automazione.

WELOCK punta su un’installazione non invasiva. Questo aspetto riduce tempi e costi. Le serrature mantengono l’estetica della porta. La tecnologia resta discreta e funzionale. L’azienda si posiziona come riferimento del settore. L’offerta attuale rende il passaggio conveniente. La combinazione di prezzo e servizi è solida. Le soluzioni sono pensate per case moderne. Anche uffici e seconde abitazioni ne beneficiano. La gestione centralizzata semplifica la vita quotidiana. WELOCK propone sicurezza senza complicazioni. L’obiettivo è un accesso intelligente e controllato.

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.

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