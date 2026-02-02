OnePlus: la ricarica bypass esce dal gaming e arriva su più dispositivi

OnePlus compie un passo rilevante nella gestione energetica dei propri prodotti portando la ricarica bypass oltre il solo ambito del gaming. Dopo l’introduzione a livello di sistema su OnePlus 13 con il primo grande aggiornamento Oxygen OS del 2026, la funzione viene estesa a un numero crescente di modelli. La nuova versione del software inizia infatti a raggiungere anche OnePlus 13R, OnePlus 13s, 12 e il tablet OnePlus Pad Go 2, per una scelta orientata all’uniformità interna dell’ecosistema. L’attenzione non riguarda soltanto gli smartphone più recenti, ma coinvolge dispositivi differenti per fascia e tipologia, segnale di una volontà di rendere questa tecnologia parte integrante dell’esperienza d’uso quotidiana.

Perché la ricarica bypass tutela la batteria

La ricarica bypass consente al dispositivo di alimentarsi direttamente dal caricatore quando è collegato alla presa e impegnato in attività ad alto consumo energetico. Nel funzionamento tradizionale, l’energia passa prima dalla batteria, che poi alimenta il sistema, generando calore e favorendo l’usura chimica delle celle nel tempo. Con il bypass, il dispositivo semplifica il percorso dell’energia, riduce la temperatura operativa e limita lo stress a cui sottopone la batteria durante sessioni prolungate. Il risultato consiste in una maggiore stabilità termica e in una potenziale estensione della durata complessiva della batteria, aspetto rilevante non solo per il gioco, ma anche per la visione di contenuti multimediali, il lavoro in mobilità e l’uso intensivo di applicazioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

L’aggiornamento che introduce la funzione comprende anche la patch di sicurezza Android di gennaio 2026 e una serie di miglioramenti pratici. Su OnePlus 13s, ad esempio, diventa possibile modificare immagini a piena risoluzione da 50 mpx direttamente dall’app Foto. Su hanno riorganizzato il cassetto delle applicazioni con nuove categorie tematiche come Ufficio e Finanza. Alcuni utenti in India, Europa e Nord America hanno già ricevuto la nuova versione di Oxygen OS, mentre in altre aree la disponibilità è in fase di estensione. L’introduzione della ricarica bypass su più dispositivi rafforza l’attenzione verso la longevità hardware e la gestione del calore, collocando questa funzione tra gli elementi chiave dell’evoluzione software recente di OnePlus.