Da Euronics l’amore per la tecnologia è nell’aria: scopri le promo

Preparati a vivere un’esperienza da urlo con Euronics, il regno dei dispositivi irresistibili! Se pensi che il salotto sia solo un posto per sedersi sul divano, ripensaci: qui la tecnologia prende il volo e trasforma ogni momento in pura magia. Tra luci, suoni e immagini che ti fanno dire “wow!”, Euronics porta il cinema, la musica e il gioco direttamente a casa tua. Che tu sia un appassionato di gaming, un cinefilo incallito o semplicemente qualcuno che ama gli oggetti fighi, da Euronics c’è sempre una promo pronta a sorprenderti. E non preoccuparti del portafoglio: le offerte sono pensate per farti comprare ma senza stress!

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Offerte e risparmio garantito

Da Euronics, gli schermi XXL sono i protagonisti indiscussi. Il SAMSUNG Smart TV LED UHD 4K 98″-GRAPHITE BLACK è a €1699, pronto a portare l’emozione del cinema in salotto. Se vuoi grande formato senza svuotare il portafoglio, l’HISENSE Smart TV LED UHD 4K 75″ 75A69N-NERO a €599 è la mossa furba perfetta. Per chi cerca il massimo della resa visiva, l’HISENSE Smart TV OLED 65″ 4K Ultra HD 65A86N 120Hz-NERO a €1099 offre contrasto spettacolare, fluidità incredibile e divertimento assicurato nei videogiochi.

Ma non finisce qui: la musica segue ovunque con lo Speaker portatile Wireless Bluetooth SONY SRSULT30W.CE7-Bianco a €149. Gli Auricolari Bluetooth WFC510L.CE7-Blu a €49,90 e le Cuffie Bluetooth on ear WHCH520B.CE7-Nero a €39,90 sono l’ideale per playlist private o feste improvvisate. E per chi ama il grande schermo in versione XXL, i Videoproiettori EPSON EF-72-Rovere a €1259 e EF-61G-Verde ghiaccio a €699 trasformano qualsiasi parete in un cinema personale. Infine, la GoPro Action cam HERO13 ULTRA WIDE EDITION (-RW)-Nero a €409 cattura ricordi spettacolari. Da Euronics, ogni promo è un invito a scegliere meglio, divertirsi di più e vivere la tecnologia al massimo!