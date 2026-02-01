Google AI Plus arriva ufficialmente anche in Italia

Google continua a spingere forte sull’intelligenza artificiale e lo fa ampliando in modo deciso la disponibilità di Google AI Plus, che arriva ufficialmente anche in Italia e in altri 34 Paesi. Il piano, lanciato lo scorso settembre in una manciata di mercati selezionati, entra ora in una fase molto più concreta e accessibile. Ciò soprattutto grazie a un prezzo di ingresso piuttosto aggressivo. Per i primi due mesi, infatti, l’abbonamento viene proposto a 3,99 euro al mese. Per poi salire a 7,99 euro con fatturazione mensile. Una mossa che punta a invogliare gli utenti curiosi a provarlo senza troppi ripensamenti. Ma cosa offre davvero Google AI Plus? L’idea alla base del piano è quella di concentrare in un unico pacchetto gli strumenti di intelligenza artificiale più utili per la produttività quotidiana, affiancandoli a uno spazio cloud. I 200 GB inclusi possono essere usati liberamente tra Gmail, Drive e Google Foto, diventando di fatto un’estensione naturale dell’ecosistema Google.

Google AI Plus: le caratteristiche del nuovo piano

Il centro dell’abbonamento resta comunque Gemini. Con AI Plus si ottiene un accesso più ampio ai modelli avanzati, come Gemini 3 Pro, oltre a strumenti pensati per velocizzare ricerche complesse e creare report articolati in molto meno tempo rispetto al passato. Non si tratta solo di “fare domande all’AI”, ma di usarla come supporto reale alle proprie attività. Un altro aspetto interessante è l’attenzione crescente ai contenuti multimediali. Google AI Plus permette un utilizzo più esteso di Veo 3.1 Fast, pensato per la generazione di video e per trasformare immagini statiche in brevi clip animate. A ciò si aggiunge Nano Banana Pro, che amplia ulteriormente le possibilità di interazione e creazione direttamente dall’app Gemini.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Non manca poi NotebookLM, uno strumento sempre più apprezzato da chi lavora con appunti, documenti lunghi e materiali di studio. Così come la possibilità di condividere il piano con il gruppo Famiglia, estendendo i benefici fino a cinque persone. Per chi ha esigenze ancora più avanzate, Google propone anche i piani AI Pro e AI Ultra, che salgono di prezzo, ma moltiplicano spazio di archiviazione, limiti di utilizzo e accesso ai modelli più potenti. Sono soluzioni pensate soprattutto per professionisti, sviluppatori e creator, mentre AI Plus sembra posizionarsi come il punto di equilibrio ideale tra costo e funzionalità.