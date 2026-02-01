James Webb svela lo scheletro nascosto dell’Universo

Il James Webb ha aperto una porta su un lato dell’Universo che fino a pochi anni fa era completamente fuori dalla nostra portata. La materia oscura, quell’elemento misterioso che non emette luce e sfugge a qualsiasi rilevamento diretto, smette di essere solo un concetto astratto e comincia a delinearsi come una struttura concreta, con filamenti, nodi e collegamenti che sostengono tutto ciò che vediamo. Per decenni l’avevamo immaginata come un’ombra invisibile che tiene insieme le galassie, qualcosa di necessario per far tornare i conti della fisica, ma ora possiamo osservarne le tracce in modo sorprendentemente nitido, quasi come se il cosmo ci stesse mostrando il suo scheletro segreto.

Cosa ci dice la nuova mappa della materia oscura

Arrivare a questa mappa non è stato semplice. La materia oscura non si lascia catturare da una fotocamera, così gli scienziati hanno dovuto usare la gravità come strumento d’osservazione. La luce proveniente da galassie lontanissime viene piegata e distorta mentre attraversa questi filamenti invisibili, creando un effetto noto come lente gravitazionale. Analizzando le deformazioni di circa 250.000 galassie, è stato possibile ricostruire la distribuzione di questa massa nascosta e tracciare una mappa che copre undici miliardi di anni di storia cosmica. È come osservare le impronte lasciate da un fantasma: il corpo non si vede, ma il percorso che ha inciso nello spazio-tempo è leggibile, e racconta la storia di un Universo che non smette mai di sorprendere.

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Ciò che emerge dalla mappa è affascinante. Gli ammassi di galassie sembrano sospesi lungo filamenti sottili ma resistenti, come luci appese a una rete invisibile. La materia ordinaria, quella fatta di stelle, pianeti e gas, segue il percorso tracciato dalla materia oscura, che regge le fondamenta dell’Universo e costruisce i ponti tra le strutture più lontane. Senza questa impalcatura, probabilmente le galassie non si sarebbero mai formate in modo così ordinato, e lo spazio sarebbe rimasto una nebbia informe di gas disperso.

Filamenti invisibili e galassie sospese

Il merito di questa scoperta è di un lavoro coordinato tra NASA, ESA, CSA e con un contributo italiano significativo di Università di Bologna e INAF. Non si tratta solo di un progresso tecnologico: questa mappa ci aiuta a comprendere meglio le dinamiche che hanno plasmato l’Universo e a esplorare un mondo invisibile che guida tutto ciò che possiamo osservare. Con il James Webb, l’invisibile smette di essere solo un’ipotesi: diventa qualcosa che possiamo vedere, capire e percorrere, gettando luce sul tessuto segreto che regge l’intero cosmo e rendendo l’Universo un po’ meno misterioso, ma infinitamente più affascinante.