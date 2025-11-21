Xbox Store, al via i fantastici saldi del Black Friday

Il colosso americano Microsoft ha da poco reso disponibile su Xbox Store fantastiche offerte e promozioni di rilievo. Sono infatti da poco iniziati i saldi e le offerte del Black Friday 2025. Si tratta di un’occasione ghiotta per gli utenti, che potranno acquistare numerosi videogiochi a dei prezzi decisamente accessibili. Anche in questa occasione, i saldi proposti sono folli e superano di gran lunga il 75%.
Xbox Store, al via i fantastici sconti dell’evento del Black Friday 2025
Xbox Store, i migliori sconti del Black Friday 2025
- EA SPORTS FC™ 26 Standard Edition per Xbox One e Xbox Series X|S, proposto ad un prezzo scontato pari a 39,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%
- Assassin’s Creed Shadows, proposto ad un prezzo scontato pari a 47,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto complessivo pari al 40%
- Diablo® IV: Vessel of Hatred™ – Standard Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 13,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari al 65%