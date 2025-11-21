Wyze: arriva la seconda versione della serratura Lock Bolt

La sicurezza domestica sta diventando sempre più digitale e accessibile. Ciò con dispositivi intelligenti che cercano di conciliare tecnologia avanzata e praticità. In tale scenario, Wyze ha lanciato la Lock Bolt V2, una serratura smart progettata per offrire funzionalità sofisticate a un prezzo contenuto. L’innovazione principale rispetto alla versione precedente riguarda la connettività. Oltre al Bluetooth, ora la serratura supporta anche il Wi-Fi. Consentendo agli utenti di controllarla da remoto e monitorarne lo stato in tempo reale. Ciò permette di verificare se la porta è chiusa, chi l’ha aperta e a che ora. Al centro della Lock Bolt V2 c’è uno scanner di impronte digitali. Quest’ultimo viene descritto da Wyze come estremamente rapido, capace di riconoscere un’impronta in circa mezzo secondo. Tutti i dati biometrici sono archiviati localmente. Garantendo maggiore protezione contro possibili violazioni. Anche il tastierino numerico ha subito un aggiornamento. I tasti fisici sono stati sostituiti da un touchpad in vetro temperato retroilluminato, resistente a graffi e macchie.

Wyze Lock Bolt V2: ecco i dettagli sulla nuova versione

La serratura può memorizzare fino a 50 passcode permanenti e generare codici temporanei con scadenza prestabilita. Per aumentare la sicurezza, è possibile mascherare la sequenza corretta inserendo cifre aggiuntive prima o dopo il codice reale. In aggiunta, la Lock Bolt V2 integra allarmi sonori e notifiche in caso di tentativi di manomissione o di errori ripetuti nell’inserimento del codice. Inoltre, può interagire con i videocitofoni dello stesso produttore, aprendosi direttamente attraverso il live stream del dispositivo.

L’unico compromesso rispetto alla versione precedente riguarda l’autonomia della batteria, che scende da 12 a 8 mesi. Una conseguenza naturale della connessione Wi-Fi sempre attiva. In caso di emergenza, è possibile ricaricare il dispositivo tramite USB-C, oppure utilizzare la chiave fisica inclusa.

La Lock Bolt V2 è già disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 80 dollari. Posizionandosi come una scelta economica, ma tecnologicamente avanzata. L’introduzione di tale prodotto riflette una tendenza più ampia nel mercato: la sicurezza domestica non è più solo meccanica, ma digitale. Soluzioni come la Lock Bolt V2 indicano come la protezione della casa stia diventando sempre più connessa, intuitiva e accessibile.