WhatsApp testa il multi-account su iOS: la funzione più richiesta dagli utenti

WhatsApp sta testando su iOS una funzione che gli utenti chiedono da anni. Si tratta del supporto al multi-account all’interno della stessa app. La novità è disponibile per un numero ristretto di tester che usano la versione 25.34.10.72 tramite TestFlight. L’obiettivo è offrire un modo immediato per usare più numeri senza ricorrere a app duplicate o smartphone aggiuntivi.

Coloro che hanno ricevuto la nuova versione trovano una sezione chiamata “Account list”, accessibile dalle impostazioni o attraverso un tasto posto accanto all’icona del codice QR. Da qui è possibile aggiungere un secondo profilo, scegliendo tra un account già attivo, uno nuovo o un numero utilizzato come dispositivo companion.

WhatsApp: sicurezza rafforzata, passaggi più rapidi e integrazione

Ogni profilo mantiene chat, impostazioni, privacy, backup e notifiche completamente separati. WhatsApp ha lavorato anche sulla gestione degli avvisi. Quindi, quando arriva un messaggio su un account non attivo, l’app mostra chiaramente a quale numero appartiene, evitando confusione. Il passaggio tra un profilo e l’altro risulta molto rapido. È possibile cambiare account dalla lista degli account, con una pressione prolungata sulla scheda Impostazioni oppure con un doppio tap, pensato per chi deve alternare spesso i due profili.

La nuova funzione integra anche i sistemi di sicurezza già presenti nell’app. Se un profilo richiede Face ID, Touch ID o il codice del dispositivo, l’accesso sarà protetto ogni volta che si tenta di entrare in quell’account. In questo modo, lavoro e vita privata restano separati anche sul piano della sicurezza. La gestione degli account è pensata per essere semplice. Rimuovere un profilo richiede pochi passaggi, e lo stesso account può essere aggiunto nuovamente tramite l’opzione “Add account”.

WhatsApp ha anche integrato il login con passkey, riducendo i tempi di accesso e migliorando la protezione da tentativi di phishing. La novità rappresenta un passo avanti importante per l’app, soprattutto per chi gestisce due numeri o deve separare comunicazioni personali e professionali.