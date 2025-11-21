Leapomotor A10 sempre più vicino: il crossover appare in un render

Il tempo scorre e ci avviciniamo sempre di più alla presentazione ufficiale del nuovo crossover Leapmotor A10, l’auto dalle grandi dimensioni annunciata dall’azienda cinese si farà vedere per la prima volta in modo completo presso il Salone dell’auto di Guangzhou 2025, andando di fatto a chiudere un cerchio iniziato con le prime indiscrezioni trapelate online nel corso dei mesi passati, proseguite poi con il teaser lanciato dall’azienda che mostrava l’auto avvolta all’interno della penombra e che infine si concluderà con il veicolo completo, visibile e tangibile.

Nonostante manchino pochi giorni, il salone dell’auto si terrà il prossimo 21 novembre, c’è chi ha pensato bene di unire tutta le informazioni attualmente disponibili per creare un vero e proprio render che cerca di anticipare il design della vettura in arrivo la prossima settimana, scopriamo insieme che cosa è venuto fuori da queste immagini.

Il render

Osservando bene il render emerge come la vettura godrà di una lunghezza di circa 4,2 metri e sarà caratterizzata da una porzione anteriore priva di elementi di discontinuità con dei fari di forma allungata caratterizzati da una firma luminosa a tre segmenti, inferiormente ad entrambi saranno presenti poi due piccole prese d’aria che contribuiranno a migliorare la resa aerodinamica della vettura, subito posteriormente ai fari sarà presente ovviamente la linea delle maniglie che saranno scomparsa anch’ esse per migliorare l’aerodinamicità, un altro elemento evidente è che i fari anteriori non saranno collegati da nessuna striscia luminosa sottile.

Lo stesso dovrebbe verificarsi posteriormente dove i gruppi ottici saranno di forma più squadrata, va considerato però che la versione cinese dell’automobile sul versante superiore godrà di alcuni sensori LiDar che le consentiranno di percepire ciò che è presente intorno a se stessa in modo da integrare le informazioni all’interno dei sistemi di guida autonoma sviluppati all’interno del territorio cinese.

Non si sa nulla invece per quanto riguarda la motorizzazione presente all’interno della vettura, sicuramente avremo a che fare con un modello completamente elettrico ma non siano dati in merito la potenza erogata.