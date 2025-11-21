Fastweb Mobile Start, il piano che punta su velocità e trasparenza

Fastweb propone Mobile Start con un pacchetto che mette al centro semplicità e qualità della connessione. Il piano prevede 150GB di traffico dati utilizzabili anche in 5G, insieme a minuti illimitati e 200 messaggi. Il costo mensile è di 9,95€ e non prevede vincoli o penali. L’attivazione della SIM richiede un contributo iniziale, mentre la spedizione è gratuita per chi sceglie di acquistare online. L’utente può completare la registrazione tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o video riconoscimento, così da iniziare rapidamente a usare la linea.

La rete su cui si appoggia l’offerta è quella mobile Vodafone, oggi considerata una delle più performanti in Italia. Ciò consente di ottenere una velocità molto elevata nelle aree coperte dal servizio e garantisce stabilità anche durante l’uso più intenso della connessione. Fastweb include anche la funzione WiFi Calling, utile quando il segnale mobile è debole e si vuole comunque effettuare una chiamata senza interruzioni. La società propone poi un pacchetto roaming più ampio rispetto ai requisiti europei, con 17GB dedicati e 15GB extra da usare all’interno dell’Unione, oltre alla possibilità di chiamare e navigare senza altri costi in paesi come Regno Unito, Svizzera e Ucraina.

Fastweb: un piano completo che unisce servizi aggiuntivi e attenzione all’ambiente

Ma non è finita qui. Fastweb ha deciso di arricchire Mobile Start con una serie di servizi legati alla sua piattaforma digitale, come l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy pensati per migliorare competenze utili nel mondo del lavoro. La SIM viene fornita anche in versione eSIM ed è prodotta in materiale riciclato. La società è attenta all’ ambiente, infatti ha avviato un programma che prevede la diminuzione del 90% delle emissioni e investimenti dedicati alla sostenibilità.

Per chi utilizza sia una linea mobile sia una linea fissa Fastweb attiva un sistema convergente che permette di ottenere giga illimitati sullo smartphone e uno sconto sulla tariffa di casa. La gestione del piano resta comunque semplice perché non sono presenti vincoli di durata e non esistono penali in caso di disattivazione. L’ operatore offre anche servizi opzionali come FastwebUP Plus o Fastweb-Protect, utili per ampliare protezioni digitali e ottenere vantaggi dedicati, ma entrambi possono essere attivati o disattivati senza obblighi.

Insomma, l’azienda vuole costruire un rapporto basato sulla trasparenza, riducendo al minimo i costi non previsti e lasciando all’utente la massima libertà nella gestione dell’offerta.