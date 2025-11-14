Ad
WhatsApp, canali nel mirino del DSA per maggiore controllo sui contenuti

La funzione Canali della piattaforma WhatsApp è finita nel mirino delle nuove normative vigenti in Unione Europea

scritto da Federica Iazzi
Canali di WhatsApp sotto controllo

WhatsApp presenta diverse funzioni, che hanno lo scopo di avvicinare la piattaforma a un social network. Dal suo sviluppo, infatti, WhatsApp è cambiata molto, e da semplice piattaforma per chattare con i propri contatti, si sta piano piano trasformando in un’applicazione più completa.

Tra le funzioni che la rendono tale, le principali sono sicuramente gli aggiornamenti di Stato e i canali. In particolare, i canali riescono a tenere gli utenti aggiornati rispetto alle fonti a loro interessate, e di recente è possibile anche pubblicare dei sondaggi e dei quiz, in modo tale da rendere più interattivo il rapporto tra gli enti dei canali e gli utenti. Proprio quest’ultima funzione di WhatsApp, è finita nel mirino del DSA dell’Unione Europea.

Il DSA controlla i canali di WhatsApp

Il DSA, ovvero il Digital Services Act, è una legge sviluppata dall’Unione Europea, con l’obiettivo di creare uno spazio digitale che sia più equo e trasparente per tutti. Ma cosa c’entra questa legge con i canali di WhatsApp e cosa comporterà questo controllo?

Il DSA stabilisce infatti che qualsiasi applicazione o piattaforma in Unione Europea, che riesca a raggiungere o superare i 45 milioni di utenti attivi mensili, debba per legge essere inserita nella lista delle Very Large Online Platform. Le piattaforme di Meta come Facebook e Instagram sono già inserite in questa lista, e probabilmente a breve lo saranno anche i canali di WhatsApp che rientrerebbero nei parametri appena descritti.

Rientrare nella lista delle Very Large Online Platform, comporta ovviamente degli obblighi in più, come sistemi migliori per la moderazione e la trasparenza, e anche di valutazione dei rischi da parte di WhatsApp. C’è da specificare che ciò che rientra in questa lista, è solo ed esclusivamente la parte di WhatsApp relativa ai canali, mentre per quanto riguarda la semplice messaggistica non ci sarà nessun tipo di cambiamento.

Federica Iazzi

