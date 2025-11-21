Renault Trafic E-Tech Electric debutta con tecnologia 800V e autonomia fino a 450km

Renault ha presentato al Solutrans di Lione il nuovo Trafic E-Tech Electric, un modello che segna un passaggio importante per il marchio. Si tratta del primo veicolo della casa dotato di un’architettura a 800 volt, scelta che permette tempi di ricarica molto più rapidi e una gestione migliore del sistema elettrico.Il nuovo progetto si basa sulla piattaforma SDV sviluppata da Ampere, che consente un’organizzazione interna più razionale e un migliore equilibrio tra spazio di carico e dimensioni esterne. Il motore è collocato posteriormente, mentre la parte frontale è stata ridotta per ottimizzare gli ingombri. La versione corta misura 4.87m e offre un volume utile di 5.1m³. La variante lunga raggiunge 5.27m e arriva a 5.8m³, grazie a un passo più esteso. Gli accessi sono ampi e permette di trasportare grandi carichi.

Anche gli interni sono stati rivisti per offrire maggiore funzionalità. Il conducente ha a disposizione un quadro strumenti digitale da 10” un display centrale da 12” basato su CAR OS, il nuovo sistema operativo sviluppato da Ampere su base Android Automotive. Il software può essere aggiornato da remoto e permette di integrare funzioni extra nel tempo.

Motore Renault da 150 kW, due batterie e ricarica ultraveloce

Il nuovo Trafic E-Tech Electric utilizza un motore che sviluppa 150kw e 350Nm, valori che permettono una guida fluida anche con carichi importanti. Renault offre due batterie, una con celle NMC e una con tecnologia LFP, pensate per esigenze differenti. La prima raggiunge fino a 450km secondo il ciclo WLTP, mentre la seconda può garantire circa 350km. Le capacità esatte non sono ancora state comunicate. La casa però sottolinea che entrambe sono compatibili con la ricarica ultraveloce.

Grazie all’architettura a 800volt, il furgone può passare dal 15 all’80% in circa 20 minuti, recuperando 260km di autonomia da una colonnina ad alta potenza. Il modello supporta anche funzionalità avanzate. Tra esse figura: il Vehicle to Load, che consente di alimentare dispositivi esterni, e il Vehicle to Grid, che permette di restituire energia alla rete.

Insomma, la combinazione tra piattaforma nuova, ricarica rapida e soluzioni digitali rende il Trafic E-Tech Electric un mezzo progettato per rispondere alle esigenze delle aziende che cercano un veicolo moderno, efficiente e facile da gestire.