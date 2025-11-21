Tesla: arriva l’aumento di prezzo per la Model 3 RWD Base

A quanto pare in casa Tesla e periodo di cambiamenti, purtroppo però si parla di cambiamenti a rialzo per quanto riguarda i prezzi di una vettura, nello specifico stiamo parlando della Tesla model 3 RWD base il cui prezzo di listino è stato purtroppo visto al rialzo, nello specifico la vettura precedentemente godeva di un prezzo leggermente più basso ma a seguito dell’addio agli incentivi e al bonus Tesla sul prezzo, la vettura è passata da un prezzo di partenza di 39.990 € a un prezzo di 41990 €, valore che risulta al di sotto rispetto al prezzo di Tesla Model 3 RWD Long Range di nemmeno 1000 euro dal momento che quest’ultima parte da un prezzo di 42.690 €.

Valutazioni necessarie

Si tratta di un cambiamento di prezzo che non è stato annunciato ed è stato infatti silente, quest’ultimo appare visibile solo se si entra all’interno del configurato, indubbiamente però la differenza di prezzo con il modello superiore obbliga ad una riflessione in caso di un eventuale acquisto che tra l’altro andrebbe effettuato in tempi brevi dal momento che visto il termine degli eco bonus, non è da escludere che anche il prezzo del modello Long Range possa salire esattamente come ha fatto il prezzo del modello base.

Allo stato attuale, però si tratta senza alcun dubbio di un semplice paradosso che però può tornare molto comodo ai consumatori dal momento che ovviamente per meno di 1000 € vale la pena portarsi a casa il modello dotato di un’autonomia decisamente superiore, nonostante ovviamente si tratti comunque di un investimento decisamente oneroso e non alla portata di tutti.

Non rimane dunque che attendere per capire se anche questo modello lascerà spazio ad un aumento di prezzo esattamente come accaduto per il modello base e ovviamente gli occhi sono puntati anche al modello performance che al momento è rimasto escluso da questi cambiamenti, non è da escludere che anche quest’ultimo in futuro possa essere caratterizzato da un aumento di prezzo, esattamente come è accaduto alle sorelle minori.