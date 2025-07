Renault Twingo elettrica per la città: prezzo shock e design retrò

Il nome Twingo evoca ricordi che ormai continuano da anni, anche se magari ognuno ha una propria visione del famoso modello. Ora Renault riporta in vita quell’auto, con linee che richiamano la storica prima generazione. Il debutto ufficiale è previsto per il Salone di Monaco, ai primi di settembre, ma un prototipo camuffato è già stato avvistato in Francia durante alcuni test su strada. Le pellicole non riescono a nascondere del tutto una carrozzeria che, nelle forme, rievoca con decisione il passato. Spiccano nella nuova Renault Twingo i fari tondi, che emergono dal cofano come un cenno nostalgico agli anni ’90.

Non mancano le differenze rispetto al concept già mostrato in passato: le maniglie tradizionali al posto di quelle integrate e uno spoiler posteriore più discreto. Scelte che lasciano intuire la volontà di coniugare stile e funzionalità nella Renault. Gli interni non sono ancora visibili nelle foto spia, ma si ipotizza una plancia cilindrica, con stile minimalista, uno schermo per la strumentazione e un display centrale dedicato all’infotainment. Ora si deve capire se questo design, così come appare nelle foto spia, sarà mantenuto in tutte le versioni o riservato solo alle top di gamma.

La Renault Twingo verrà sviluppata in Cina, ma sarà prodotta in Europa

Per accelerare i tempi, lo sviluppo tecnico è stato affidato alla Cina, ma la produzione avverrà in Slovenia, nello stabilimento Renault di Novo Mesto. Una strategia che mescola velocità e controllo. La Renault Twingo elettrica si basa su una piattaforma destinata anche ad altri due modelli, marchiati Dacia e Nissan. Il cuore della city car sarà un motore elettrico da 85 CV, alimentato da una batteria LFP da 30 kWh fornita da CATL. Secondo fonti francesi, l’autonomia dovrebbe raggiungere i 300 km nel ciclo WLTP. Un dato sorprendente per una vettura di queste dimensioni. La promessa è quella di un’auto pratica, scattante e adatta alla vita urbana, senza rinunciare a qualche tragitto extraurbano. Il vero clou delle indiscrezioni recenti è però il prezzo. La nuova Renault Twingo elettrica dovrebbe infatti essere lanciata a 19.990 euro, una cifra che punta a rompere gli schemi nel mercato EV. Le versioni più accessoriate potranno arrivare a 23.900 euro, ma sempre mantenendo un rapporto contenuti/prezzo estremamente appetibile.