Amazon è IMPAZZITA: uno sconto assurdo sul Samsung Galaxy Tab A9+ al Black Friday

Risparmiare con Amazon non è mai stato così semplice quanto oggi, l’ultima promozione legata al Black Friday porta con sé una importante riduzione sul valore finale di Samsung Galaxy Tab A9+, un tablet che ha fatto la storia del proprio settore, oggi disponibile con un prezzo fortemente più basso del normale.

Il modello, lanciato sul mercato ormai da qualche anno, resta ancora oggi un must have per tutti gli utenti che da tempo stavano cercando un tablet da 11 pollici e dalle prestazioni più che discrete. La sua scheda tecnica parla chiaro, il pannello TFT LCD risulta essere sufficientemente ampio, anche se le cornici sono abbastanza marcate, con colori precisi, affidabili e una risoluzione FullHD da far letteralmente invidia ai modelli più costosi. In termini prestazionali, il SoC Qualcomm SM6375, con la configurazione di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (quindi la più performante), riesce a fare la differenza, offrendosi come valida alternativa.

La batteria è un componente da 7040 mAh, un quantitativo più che sufficiente per riuscire a godere del prodotto anche per diversi giorni prima di dover ricorrere alla ricarica. Il sistema operativo è Android, ovviamente con tutte le applicazioni di Google preinstallate.

Amazon, la promozione shock di questi giorni sul Samsung Galaxy Tab A9+

Acquistare, risparmiando, il Samsung Galaxy Tab A9+ non è mai stato così facile, l’utente difatti oggi può pensare di mettere le mani sul prodotto in oggetto, andando a pagarlo solamente 169 euro, contro i 269 euro previsti in origine di listino, almeno per quanto riguarda la variante da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ordinatelo subito collegandovi qui, ricordando comunque che la spedizione a domicilio viene gestita da Amazon.