Microsoft e Nvidia: nuovi investimenti in Anthropic

Nel settore dell’intelligenza artificiale, l’ultimo annuncio di Microsoft e Nvidia ha acceso l’attenzione degli osservatori internazionali. Le due aziende hanno confermato un piano di investimento congiunto che potrebbe raggiungere i 15 miliardi di dollari a favore di Anthropic, la società responsabile dei modelli Claude. La notizia non introduce soltanto un nuovo flusso di capitali, ma ridefinisce i rapporti tra alcuni dei protagonisti centrali del mercato. L’intesa finanziaria si intreccia, infatti, con un accordo commerciale di grande portata. Anthropic si è impegnata a destinare 30 miliardi di dollari all’utilizzo dei servizi cloud di Microsoft, consolidando una relazione su più livelli. Da un lato Nvidia metterà sul piatto fino a 10 miliardi di dollari e Microsoft 5 miliardi. Dall’altro, entrambe parteciperanno al prossimo round di raccolta della startup.

Microsoft e Nvidia: ecco i dettagli dell’accordo con Anthropic

A rendere ancora più complesso il quadro è il fatto che Microsoft rimanga il principale sostenitore di OpenAI, nonostante scelga ora di appoggiare un concorrente diretto. Satya Nadella ha definito tale modello come un sistema in cui le parti finiscono per diventare allo stesso tempo clienti e fornitori reciproci. Una dinamica che ha spinto alcuni analisti a parlare di una forma di economia circolare applicata all’AI. In cui i soldi investiti da una parte ritornano sotto forma di servizi acquistati dall’altra.

L’accordo tra Microsoft, Nvidia e Anthropic introduce, inoltre, una componente tecnologica rilevante. La startup sfrutterà fino a 1 gigawatt di potenza di calcolo basata sui nuovi chip Grace Blackwell e Vera Rubin di Nvidia. Confermando l’importanza dell’hardware come fattore competitivo. Al tempo stesso, i modelli Claude verranno resi disponibili ai clienti di Azure AI Foundry, un passo che li colloca come gli unici modelli di frontiera presenti sulle piattaforme cloud dei tre principali provider globali. Amazon manterrà comunque il ruolo di partner primario per l’addestramento dei sistemi di Anthropic.

Tale annuncio conferma quanto il futuro dell’AI dipenda da equilibri costruiti su una combinazione di capitale, infrastrutture e interdipendenze strategiche. Il modo in cui tali rapporti evolveranno potrebbe determinare non solo la direzione tecnologica dei prossimi anni, ma anche la tenuta complessiva dell’ecosistema.