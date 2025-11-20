Jeff Bezos co-amministratore di una startup AI

L’intelligenza artificiale continua a catalizzare l’attenzione dei grandi investitori. A tal proposito, torna a far parlare di sé Jeff Bezos. Il fondatore di Amazon, infatti, torna a un ruolo operativo come co-amministratore delegato di Project Prometheus. Si tratta di una startup che ha attirato interesse non solo per il nome. Ma soprattutto per l’entità dei finanziamenti. Secondo quanto riportato dal New York Times, il progetto dispone di circa 6,2 miliardi di dollari. Una cifra significativa per una società in fase iniziale.

Jeff Bezos e Project Prometheus: ecco i dettagli emersi finora

La guida operativa della startup sarà condivisa con Vik Bajaj, fisico e chimico con un passato nei laboratori “moonshot” di Google X e nella direzione di Verily, società del gruppo Alphabet. Le informazioni ufficiali sul progetto restano scarne. I sistemi sviluppati da Project Prometheus promettono di rivoluzionare i processi produttivi in settori come l’informatica, l’automotive e l’aerospaziale. Ma non sono stati forniti dettagli concreti sulle modalità operative o sulle tempistiche di sviluppo.

Il team della startup è già formato da circa cento dipendenti, molti dei quali provengono da realtà leader nel settore dell’intelligenza artificiale. Come OpenAI, DeepMind e Meta. Per Bezos, si tratta del primo ruolo operativo in una società dal 2021, anno in cui ha lasciato la guida di Amazon a Andy Jassy.

L’ingresso del fondatore di Amazon in Project Prometheus suggerisce una tendenza più ampia. Di recente, grandi investitori e imprenditori esperti continuano a puntare sull’AI come leva di trasformazione industriale. Se la startup riuscirà a realizzare le ambizioni dichiarate, il progetto potrebbe non solo innovare i processi produttivi in settori strategici. Potrebbe anche ridefinire il ruolo dei finanziamenti privati nella direzione tecnologica. Aprendo così prospettive nuove per l’evoluzione dell’intelligenza artificiale a livello globale. Non resta che attendere e scoprire come evolverà tale nuova realtà aziendale.