OpenAI: nuovo modello in arrivo su Windows

L’intelligenza artificiale di alto livello è spesso percepita come qualcosa di inaccessibile senza una connessione a internet stabile e l’appoggio di grandi server remoti. Per compiti complessi, come la creazione di immagini e video tramite AI generativa, la potenza di calcolo richiesta è tale da rendere quasi obbligatorio l’uso di hardware di fascia altissima o l’affidamento a infrastrutture esterne. Non sorprende, quindi, che molte delle soluzioni più avanzate sono rimaste confinate nel cloud. Eppure, un recente annuncio di OpenAI ha incrinato tale certezza. L’azienda ha presentato gpt-oss-20b, un modello linguistico open source da installare e usare su un computer. Il tutto senza passare da piattaforme online. L’elemento rivoluzionario non è solo la libertà di utilizzo e modifica, ma anche la possibilità di lavorare offline.

OpenAI presenta un nuovo modello: ecco i dettagli

Microsoft, da tempo partner strategico di OpenAI, ha colto al volo l’opportunità. Tramite Windows AI Foundry, ha messo a disposizione degli utenti una versione del gpt-oss-20b già ottimizzata per funzionare in locale. L’installazione è stata resa il più semplice possibile, ma resta una barriera tecnica non trascurabile. Per sfruttare il modello, infatti, occorre una scheda grafica di ultima generazione, con almeno 16 GB di memoria video. Tale requisito restringe l’accesso a chi possiede hardware di fascia alta, come le più recenti Nvidia o le Radeon top di gamma.

E non è tutto. È in arrivo anche una versione compatibile con macOS, pensata per ampliare la base di utenti e sviluppatori. In parallelo, Amazon ha annunciato che i nuovi modelli GPT-OSS saranno adottati nei servizi cloud di AWS. Intanto, da Microsoft arrivano indiscrezioni su future ottimizzazioni destinate ad ampliare ancora le possibilità di utilizzo. Con voci insistenti su una versione studiata appositamente per i PC Copilot Plus. Una prospettiva che lascia intravedere un futuro in cui i modelli AI più potenti diventeranno strumenti quotidiani alla portata di chiunque disponga dell’hardware adeguato.