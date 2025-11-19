Vodafone START: 150 GB, 5G e opzione illimitata invitando amici!

A volte le offerte telefoniche sembrano tutte uguali, finché non te ne capita una che, mentre scorri la pagina, ti fa pensare: “Ok, questa forse merita davvero un attimo di attenzione”. È un po’ l’effetto che fa la Vodafone START, che parte in modo tranquillo con i suoi 9,95 euro al mese, attivazione da dieci euro e la SIM spedita gratuitamente, ma poi ti aggancia con quei dettagli che solitamente scopri solo dopo cento righe di contratti minuscoli. Qui invece è tutto diretto.

Offerta semplice ma potente: Vodafone START con SIM, eSIM e 5G veloce

La cosa più curiosa arriva subito: puoi iniziare con 150 giga al mese, che già di per sé non sono pochi, ma il punto forte è che, se decidi di invitare qualcuno a unirsi a Vodafone, i giga diventano illimitati mantenendo lo stesso prezzo. Fino a quel momento resti comunque con un pacchetto di tutto rispetto: chiamate senza limiti, duecento SMS e una buona quota di internet utilizzabile anche all’estero. Parliamo di trentadue giga validi in tutta l’Unione Europea, con un’estensione interessante che comprende anche Svizzera e Regno Unito, cosa che non è affatto scontata.

È chiaro che Vodafone insiste molto sul suo 5G. Tutte le offerte lo includono, e secondo i vari test indipendenti sembra anche che la rete abbia ottenuto parecchi riconoscimenti, dai punteggi più alti nella velocità fino a una latenza molto bassa. Naturalmente serve un telefono compatibile e bisogna trovarsi in una zona coperta, ma questo vale per qualunque operatore. Almeno qui la promessa è chiara: se hai l’hardware giusto, la rete è in grado di spingere fino a 2 Gbps.

Un dettaglio che può sembrare piccolo ma che in realtà salva spesso la giornata riguarda la continuità del servizio. Se il credito scende a zero non vieni lasciato senza rete di colpo: hai fino a 48 ore per continuare a chiamare e navigare, come una sorta di “cuscinetto” che evita panico e ricariche all’ultimo secondo. E se tendi a dimenticarti di ricaricare, c’è anche la possibilità dell’addebito automatico: quando il credito scende sotto i cinque euro, si ricarica da solo e te ne dimentichi.

La scelta tra SIM fisica ed eSIM è lasciata completamente a te, e c’è anche la classica segreteria con il servizio che ti segnala quando un numero torna disponibile. Nel complesso l’offerta si presenta come una di quelle proposte pensate per chi vuole evitare complicazioni: un pacchetto semplice, dritto al punto, e con qualche comodità che torna davvero utile nella vita di tutti i giorni.