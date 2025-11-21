EA Sports F1 cambia rotta: dal 2026 niente nuovo capitolo annuale

EA ha deciso di mettere in pausa la tradizionale uscita annuale del suo titolo dedicato alla Formula 1. Una scelta che segna una rottura importante con il passato e che apre le porte a una fase di trasformazione per il franchise. Il prossimo anno, infatti, non arriverà un nuovo capitolo completo, ma un DLC a pagamento pensato per introdurre tutte le caratteristiche della stagione reale del 2026.

L’azienda definisce questa scelta un “reset”, un modo per rivedere l’identità del gioco e preparare un’esperienza più moderna e ambiziosa. L’idea alla base di questo progetto è quella di costruire un percorso di sviluppo pluriennale e più sostenibile, sostenuto sia dalla dirigenza della Formula 1 sia dai team del mondiale. Questo approccio consentirà agli sviluppatori di concentrarsi sulle novità regolamentari che entreranno in vigore nel 2026, aggiornando il motore fisico e i modelli delle monoposto.

Un 2027 ambizioso: EA immagina un nuovo F1 più ricco, autentico e ampio

Il nuovo pacchetto dovrebbe includere livree aggiornate, roster aggiornato e tutte le modifiche tecniche introdotte dal regolamento. Le nuove vetture saranno più compatte, più leggere e dotate di un sistema ibrido più efficiente, con batterie che offriranno una capacità triplicata. Anche il DRS sparirà per lasciare spazio a soluzioni aerodinamiche attive, applicate sia nella parte anteriore sia in quella posteriore.

Il 2027 segnerà così la rinascita del franchise con un capitolo completamente nuovo. EA descrive il progetto come una reinterpretazione della serie. È probabile che questo lavoro includa anche un rinnovamento del motore grafico e dei sistemi di simulazione, aspetti che molti appassionati chiedono da tempo. Per ora non sono state condivise informazioni precise. L’azienda vuole rivelare ogni dettaglio con calma, mentre il team continua a lavorare.

L’unica certezza riguarda il lancio del DLC previsto per accompagnare la stagione reale del 2026. Anche il prezzo non è stato ancora comunicato, ma è plausibile che la sua uscita avvenga prima dell’avvio del mondiale. Ora resta solo da capire come reagirà la community a questa strategia e se il mercato accoglierà con favore questa pausa nella pubblicazione annuale. Gli appassionati dovranno attendere il 2027 per scoprire la nuova identità del gioco, mentre il 2026 sarà l’anno del passaggio intermedio.