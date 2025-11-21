Obbligo di catene: tra calze e pneumatici, ecco quali sono le regole da osservare

Dal 15 novembre è scattato l’obbligo delle dotazioni invernali, una misura valida fino al 15 aprile sulle strade soggette a ordinanza da parte delle autorità locali. Per circolare in conformità è necessario avere a bordo strumenti adeguati alle condizioni climatiche, scegliendo tra pneumatici invernali o quattro stagioni certificati, calze da neve omologate oppure catene. La normativa mira a garantire una maggiore sicurezza nei mesi più freddi e ridurre il rischio di incidenti dovuti a neve o ghiaccio. Le sanzioni per chi circola senza dotazioni obbligatorie possono arrivare fino a 344 euro, un motivo ulteriore per mettersi in regola prima delle prime nevicate.

Le opzioni disponibili sono tre e rispondono a esigenze diverse: catene tradizionali, calze omologate e pneumatici adatti alla stagione. Ognuna presenta vantaggi specifici legati alla praticità, all’aderenza e al tipo di percorso abituale.

Soluzioni disponibili per affrontare l’inverno

Le calze da neve rappresentano una soluzione moderna e semplice da utilizzare, ideale anche per i veicoli non catenabili. Il materiale tecnico tridimensionale con cui sono realizzate garantisce maggiore trazione su neve e ghiaccio. Modelli come quelli proposti da Prasco, attualmente in offerta con uno sconto del 56%, si montano in pochi minuti senza danneggiare cerchi e pneumatici. Non provocano vibrazioni durante la guida, sono lavabili e vengono fornite con una custodia impermeabile e i guanti dedicati, occupando pochissimo spazio nel bagagliaio.

Per chi desidera una soluzione più stabile nel lungo periodo, soprattutto in zone soggette a nevicate frequenti, gli pneumatici quattro stagioni rappresentano un’alternativa valida. Le Goodride Z401, nella misura 175/65 R14 82T, sono adatte a city car e veicoli compatti. Offrono aderenza su neve, bagnato e asciutto, con canali profondi progettati per ridurre il rischio di aquaplaning. La certificazione 3PMSF garantisce il rispetto degli standard necessari per la circolazione invernale.

Le catene da neve restano una scelta tradizionale ed efficace, soprattutto per percorsi occasionali in condizioni di neve intensa. Anche se richiedono più tempo per il montaggio, assicurano un’elevata trazione sulle superfici più difficili.

L’arrivo dell’inverno rende questo il periodo più adatto per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze e viaggiare con maggiore tranquillità, evitando sanzioni e imprevisti.