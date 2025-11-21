YouTube Music

Google ha deciso di ascoltare una delle richieste più insistenti della community di YouTube Music: la possibilità di cercare i brani all’interno delle playlist. Una funzione che sembrava scontata ma che, fino ad oggi, mancava nella piattaforma musicale di Mountain View, costringendo gli utenti a scorrere manualmente centinaia di titoli per trovare la canzone desiderata.

“Trova nella playlist”: la novità tanto attesa

Come segnalato da alcuni utenti su Reddit, la nuova opzione “Trova nella playlist” è comparsa nell’ultima versione di YouTube Music per iOS (v8.45.3) in India. Si tratta di un aggiornamento ancora in fase di test, ma che segna un passo avanti concreto nell’evoluzione dell’app.

La funzione permette di filtrare rapidamente i contenuti di una singola playlist, semplicemente toccando il menu a tre punti accanto al titolo e selezionando la nuova voce. In pochi secondi è possibile individuare un brano specifico digitando il nome dell’artista o della canzone, evitando così lo scorrimento infinito di elenchi musicali. Per ora, il sistema funziona solo con le playlist personali o pubbliche, ma non con le radio salvate nella libreria, segno che Google sta ancora testando la compatibilità con altre sezioni dell’app.

Disponibilità limitata (per ora)

Al momento la funzione sembra essere attiva solo per un ristretto gruppo di utenti, e non ci sono conferme ufficiali sul rollout globale. È probabile che Google stia conducendo un A/B test, una pratica comune per valutare la stabilità e l’interesse verso nuove funzionalità prima di un rilascio completo.

Non è chiaro neppure se la novità sia già disponibile su Android, ma la logica di sviluppo condivisa tra le due piattaforme lascia intendere che l’arrivo su tutti i dispositivi sia solo questione di tempo. La comparsa della funzione su iOS potrebbe indicare che l’aggiornamento sarà incluso in una delle prossime versioni di YouTube Music 8.46 o successive, con un rollout graduale nelle varie regioni.

Un piccolo passo che migliora davvero l’esperienza d’uso

L’introduzione della ricerca interna alle playlist è un miglioramento apparentemente semplice, ma in realtà estremamente significativo. YouTube Music ospita playlist personali e pubbliche che possono superare anche migliaia di brani, e fino ad oggi non esisteva un modo rapido per trovare un titolo specifico all’interno di esse. Con questa novità, l’app guadagna una funzione di base che i competitor come Spotify e Apple Music offrono già da tempo, colmando finalmente una delle sue lacune storiche.