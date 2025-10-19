Formula 1, dal 2026 tutte le gare saranno esclusiva di Apple TV negli Stati Uniti

Apple e Formula 1 hanno annunciato l’avvio di una partnership consentirà ad Apple TV di trasmettere tutte le gare di F1 in esclusiva. L’accordo sarà valido per gli Stati Uniti a partire dal 2026 e avrà durata quinquennale.

Entrambe le parti riconoscono che l’accordo è stato raggiunto anche per merito del successo commerciale ottenuto da F1 – Il Film. La pellicola è stata prodotta da Apple Original Films e, grazie alle sue scene adrenaliniche ed immersive ha entusiasmato gli spettatori diventando il film sportivo con il maggior incasso di sempre.

Gli utenti americani di Apple TV potranno avere la copertura completa di ogni weekend di gara. Gli abbonati potranno seguire tutte le sessioni di prove libere, qualifiche, Sprint Race e Gran Premi. Inoltre, l’azienda di Cupertino promuoverà il mondo della Formula 1 anche attraverso Apple News, Apple Maps, Apple Music e Apple Fitness+.

Per non perdersi neanche un momento di ogni sessione, l’app gratuita Apple Sports fornirà aggiornamenti in tempo reale. Sarà possibile visionare le posizioni di gara in tempo reale, le classifiche per il Campionato Piloti e Costruttori, tutto a portata di widget sul proprio device. Il servizio F1 TV Premium continuerà a essere disponibile negli Stati Uniti ma solo attraverso un l’abbonamento Apple TV.

Eddy Cue, vicepresidente senior dei Servizi Apple, ha affermato: “Siamo entusiasti di ampliare la nostra collaborazione con Formula 1 e offrire agli abbonati Apple TV negli Stati Uniti un accesso in prima fila a uno degli sport più emozionanti e in rapida crescita al mondo. Il 2026 segnerà una nuova era trasformativa per la Formula 1, con nuovi team, nuove regole e nuove vetture guidate dai migliori piloti del mondo, e non vediamo l’ora di offrire una copertura premium e innovativa, centrata sui fan, come solo Apple sa fare”.

A queste dichiarazioni hanno fatto eco quelle di Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula 1: “Questa è una partnership incredibilmente entusiasmante per Apple e per tutta la Formula 1, che ci permetterà di massimizzare ulteriormente il nostro potenziale di crescita negli Stati Uniti, con contenuti di alta qualità e canali di distribuzione innovativi”.