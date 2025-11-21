WhatsApp: l’arrivo dell’Username è sempre più imminente

Dopo diverso tempo, WhatsApp finalmente ha deciso di attendere una delle richieste più longeve della sua community, stiamo parlando degli username che da diversi anni erano desiderati da molti utenti poiché rappresentano l‘alternativa perfetta per non condividere il proprio numero di cellulare con estrema leggerezza, questa funzionalità effettivamente era assente all’interno di WhatsApp e molti utenti non gradivano questa cosa poiché il loro numero di cellulare era facilmente reperibile e registrabile all’interno, ad esempio dei gruppi in comune.

Di conseguenza la community ha iniziato a chiedere l’introduzione di questa funzionalità e WhatsApp ha ascoltato le richieste non a caso ha iniziato lo sviluppo della funzionalità e ora sta impegnando le proprie energie per quanto riguarda la sua introduzione che come tutte le altre funzionalità arriverà in modo graduale, nello specifico però gli username consentiranno di identificare in modo univoco gli utenti iscritti esattamente come facevano prima i numeri di cellulare.

Prenotare il proprio username

A quanto pare, per coloro che sono iscritti alla beta di WhatsApp è finalmente possibile prenotare il proprio username scrivendolo all’interno della casella specifica e non appena inserito WhatsApp provvederà a fare un controllo in tempo reale per verificare che tale username non sia già stato utilizzato, in caso di riscontro positivo quell’username verrà associato all’account di chi lo ha richiesto.

Coloro che sceglieranno di utilizzare il medesimo username utilizzato su Facebook e Instagram dovranno seguire uno step di controllo ulteriore che però non gli toglierà troppo tempo, l’intera procedura servirà a WhatsApp per snellire e velocizzare l’introduzione definitiva degli username all’interno della piattaforma evitando sovrapposizioni decisamente fastidiose che magari possono compromettere l’esperienza d’uso per alcuni utenti, la prenotazione dell’username arriverà ovviamente per tutti non appena la funzionalità verrà introdotta a livello globale, se siete iscritti alla beta allora potete già sfruttarla comodamente, in caso contrario dovete aspettare ancora un po’ ovvero che WhatsApp proceda al lancio definitivo.