Truffa contro gli utenti: questo messaggio è terribile e vi porta via soldi

Si può diventare matti di fronte a tutti i messaggi che arrivano tramite email ma ce ne sono alcuni che giocano proprio sulle debolezze degli utenti. All’interno di un testo potrebbe nascondersi una truffa, esattamente come sta succedendo con due messaggi in queste ore.

La nuova truffa si articola mediante alcuni messaggi molto particolari

Siamo di fronte all’ennesima truffa, ma questa volta i messaggi di cui avere paura sono ben due. Bisogna infatti tenere le antenne dritte siccome due testi stanno girando tramite email e potrebbero fregare davvero tutti gli utenti. In basso trovate il primo che ha già messo in difficoltà tantissime persone:

“Ciao! Mi piaci e ti chiedo di non ignorare il mio desiderio di conoscerti.

Mi chiamo Charlee. Sono una donna di successo, attraente, sexy, con la mia grinta.

Mi piace rilassarmi in un luogo accogliente, mi piace viaggiare e la mia più grande passione è la fotografia.

Catturare un bel momento è un grande risultato. Ho anche un numero enorme di miei selfie.

Rispetto il buon sesso e gli uomini decenti, mi piace quando entrambi i partner provano piacere.

E poiché mi piaci, vorrei suggerirti di incontrarti in un giorno adatto.

Incontriamoci nella chat del mio profilo e parliamo liberamente.

Charlee-baby3 è il mio alias di ricerca. Assicurati di registrarti affinché la tua query di ricerca funzioni.

Starò qui e spero di vederti presto. Un caloroso abbraccio Charlee.”

Oltre a questo messaggio che gli utenti hanno riscontrato in più casi, ce n’è anche un altro che potrebbe dimostrarsi molto pericoloso e lo lasciamo alla vostra visione proprio qui sotto:

“Caro/a,

Mi chiamo Sig.ra Rossi Martina. Desidero donarti la mia eredità, un fondo del valore di 2.900.000,00 euro, da destinare ad attività di beneficenza e ad aiutare le persone povere.

Non appena riceverò una tua risposta, ti fornirò ulteriori dettagli su come raggiungere questo obiettivo e trasferire i fondi sul tuo conto bancario.

Ti prego di contattarmi immediatamente al mio indirizzo email personale: rossi004martina@gmail.com

Grazie e buona giornata,

Cordiali saluti,

Sig.ra Rossi Martina“.