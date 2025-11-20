Termostati Nest: Google raccoglie dati anche senza supporto

Negli ultimi giorni è emersa una vicenda che sta alimentando interrogativi sul rapporto tra aziende tecnologiche, dispositivi domestici e gestione dei dati personali. La questione riguarda i termostati Nest di prima e seconda generazione, modelli commercializzati più di dieci anni fa e recentemente privati del supporto ufficiale. La comunicazione dell’azienda aveva chiarito che i prodotti sarebbero rimasti operativi solo come normali termostati manuali. A riaccendere l’attenzione sulla vicenda è stato il ricercatore Cody Kociemba, già noto per aver cercato soluzioni alternative. L’esperto, impegnato nel tentativo di restituire ai dispositivi parte delle loro funzioni smart, ha individuato un elemento inatteso che ha rimesso la questione al centro del dibattito. Pur privati delle capacità intelligenti, i termostati continuerebbero, infatti, a trasmettere informazioni ai server di Google.

Termostati Nest: ecco quanto emerso dopo la fine del supporto

L’aspetto critico non riguarda la quantità o la specificità dei dati, ma la continuità del flusso anche con la cessazione del supporto. Tra le informazioni inviate figurerebbero interventi manuali sulla temperatura, rilevamenti di presenza nella stanza, valori di umidità e altri parametri sul funzionamento dell’apparecchio. Si tratta di dati che, secondo le modalità operative precedenti alla dismissione, potevano essere utilizzati per ottimizzare i servizi o per la diagnostica tecnica. Con la fine del supporto, però, la necessità di mantenere attivi tali log non appare evidente.

L’azienda, al momento, non ha fornito spiegazioni ufficiali. Sono stati richiesti chiarimenti, ma la risposta non è ancora arrivata. In un contesto in cui la tutela dei dati e la trasparenza nei processi di raccolta sono temi centrali, la situazione solleva domande sulla gestione post-supporto di prodotti che dovrebbero teoricamente ridurre al minimo le loro interazioni online. È un tema che riguarda non solo gli utenti coinvolti in tale specifica situazione, ma l’intero ecosistema della domotica moderna. Non resta che attendere le prossime dichiarazioni ufficiali riguardo tale questione.