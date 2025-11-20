Il mini motore 3D dell’AECC spinge un drone a Mach 0,75

Dimentichiamoci per un attimo i grandi caccia e i motori pesanti. La vera rivoluzione, spesso, arriva dalle “piccole” cose, quelle che sembrano marginali ma cambiano tutte le regole del gioco. E la Aero Engine Corporation of China (AECC), il gigante statale che tiene in mano le chiavi della propulsione, ha appena tirato fuori dal cappello un asso che merita tutta la nostra attenzione.

Un turbojet stampato in 3D supera il test di volo

Hanno fatto volare un mini turbojet, un motore piccolissimo, quasi interamente realizzato in stampa 3D, e l’hanno fatto in autonomia. Non parliamo del classico test in laboratorio dove il motore gira sul banco prova. No, qui si parla di un propulsore che ha guidato da solo un drone bersaglio per mezz’ora, salendo fino a 6.000 metri e sfiorando Mach 0,75, vale a dire tre quarti della velocità del suono. È come se avessero preso un modellino, gli avessero dato un motore di plastica – se così si può dire – e quello avesse sfrecciato come un razzo, dimostrando che l’esperimento non è un giochino, ma una realtà operativa.

Questo motore, con una spinta relativamente modesta di circa 160 chilogrammi-forza, è perfetto per droni, bersagli aerei e tutte quelle piattaforme leggere dove ogni grammo in più è un nemico. Ma la vera prova non è stata la potenza bruta. Il cuore di questa missione era verificare come il propulsore “parla” con l’aereo: come gestisce le vibrazioni assurde, i cambi di assetto repentini e le manovre selvagge tipiche di un drone bersaglio. Non basta che spinga, deve essere un compagno di volo affidabile, capace di adattarsi in tempo reale alle condizioni caotiche del cielo.

E come hanno fatto a creare una macchina così complessa e resiliente? Semplice, hanno mandato in pensione i metodi di costruzione tradizionali. Gli ingegneri AECC hanno utilizzato l’ottimizzazione topologica, un approccio di design che assomiglia a quello che fa la natura: distribuiscono il materiale solo dove è assolutamente necessario per la resistenza, dando vita a geometrie che sembrano uscite da un film di fantascienza – pensa a gusci organici, a reti intrecciate, a strutture cave e leggere. Queste forme, impensabili con la fusione o la forgiatura classica che richiedono stampi rigidi e simmetrici, diventano realtà grazie alla stampa 3D, che costruisce il pezzo strato su strato, seguendo fedelmente il progetto digitale.

Il test che accelera la rivoluzione aerospaziale

Il risultato è che quasi tutte le parti rotanti e oltre i tre quarti del peso totale di questo mini turbojet sono stati realizzati con questa tecnologia additiva. Questo non è solo un risparmio di peso, ma un salto concettuale pazzesco: la stampa 3D non è più un modo per fare prototipi veloci, ma il metodo di produzione principale per componenti critici e ad altissime prestazioni.

Quello che la Cina ha dimostrato, in pratica, è che la manifattura additiva ha la maturità per rivoluzionare la progettazione dei motori a reazione, rendendoli più leggeri, più efficienti e liberi dai vincoli del passato. Non si tratta solo di fare un drone un po’ più veloce. Si tratta di aprire la strada allo sviluppo di motori a reazione molto più grandi e complessi, dove il controllo del flusso d’aria e la riduzione del peso contano ogni singolo milligrammo. Questo test è un segnale forte, che ci dice che il futuro della propulsione è già qui, ed è molto più leggero e intelligente di quanto potessimo immaginare fino a poco tempo fa.