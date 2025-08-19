Domotica in estate: come gestire la casa a distanza con lo smartphone

Una delle preoccupazioni più grandi delle persone quando stanno per andare in vacanza è sicuramente quella di lasciarla vuota, aspetto che può generare ansia. Fortunatamente, la domotica residenziale consente di controllare tutto dallo smartphone: luci, tapparelle, elettrodomestici, sicurezza. Bastano pochi dispositivi per trasformare un’abitazione in casa smart. Svariate soluzioni al giorno d’oggi mettono queste opportunità al cospetto di tutti, anche dei meno esperti, ma soprattutto a disposizione per le tasche di tutti in quanto esistono svariati dispositivi di vario genere.

Simulare la presenza con automazioni

Lampadine smart e prese intelligenti possono essere programmate per accendersi e spegnersi a orari casuali, simulando la presenza in casa. Alcuni sistemi permettono anche di regolare tapparelle, tende o climatizzazione da remoto. È in questo modo che, oltre ad utilizzare delle funzionalità utili per il fabbisogno della casa, si può far sì che qualche ladruncolo desista dal suo obiettivo.

Videocamere e notifiche istantanee

Tra i dispositivi più utilizzati in assoluto ci sono certamente le videocamere Wi-Fi. Queste sono in grado di inviare avvisi in tempo reale in caso di movimenti sospetti. È possibile visualizzare cosa accade in casa, ascoltare l’audio e comunicare con chi è all’ingresso. Oltre che a salvaguardare il proprio ambiente domestico, soluzioni simili garantiscono anche la possibilità di rispondere ad esempio al corriere o al vicino che non sa che siete partiti per le vacanze.

Sensori anti-intrusione e anti-allagamento

Sensori per porte e finestre, o per rilevare perdite d’acqua, offrono una protezione passiva ma efficace. In caso di allerta, parte una notifica, una sirena o si attiva un’azione predefinita.

Risparmio energetico da remoto

I termostati intelligenti aiutano a ridurre i consumi accendendo il climatizzatore solo prima del rientro. Anche il frigo smart o la lavatrice connessa possono essere controllati da app.

Con pochi dispositivi, la casa resta sicura e sotto controllo, anche a distanza.